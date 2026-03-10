Cận cảnh tài xế xe ôm đập phá hành lý của khách, gây rối trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất

Theo CAO, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Quang Hiếu (SN 1991, hiện ngụ phường Bảy Hiền) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, Công an phường Bảy Hiền tiếp nhận thông tin về việc một tài xế xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý, gây rối trật tự công cộng xảy ra trước khu vực cổng nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Video: Tài xế xe ôm đập phá vali của khách, gây rối trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất (nguồn: CAO)

Lực lượng Công an đã khẩn trương rà soát, xác minh, mời bị hại về phối hợp hỗ trợ điều tra; đồng thời truy tìm, đưa người gây rối về trụ sở để làm việc.

Cơ quan công an xác định, khoảng 00 giờ 15 phút ngày 8/3/2026, chị Đ.T.T (SN 1987) sau khi xuống máy bay từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh đã ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 để tìm xe về nhà.

Tại đây, sau khi hỏi giá dịch vụ xe của Hiếu, chị T nhận thấy người này có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên không thuê xe và di chuyển sang khu vực gần đó để chờ xe khác.

Cho rằng chị T "gọi xe nhưng không đi", Hiếu lớn tiếng chửi bới và có hành vi kéo hành lý của chị T ra giữa đường rồi đập phá. Sự việc chỉ dừng lại khi một số tài xế xe ôm công nghệ và người dân gần đó chạy đến can ngăn.

Bùi Quang Hiếu bị bắt khẩn cấp. Ảnh: CACC

Cơ quan Công an nhận định hành vi của Hiếu đã gây mất trật tự công cộng tại khu vực đông người, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại cửa ngõ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, gây bức xúc trong dư luận.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần kiềm chế, ứng xử văn minh trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người. Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm tài sản hoặc đe dọa an toàn của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.