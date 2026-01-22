Hà Nội: Đỗ xe đi ăn tối, chủ xe Mercedes 'khóc ròng' vì xe bị cào xước, đập phá

Ngày 22/1, lãnh đạo Công an phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) xác nhận đơn vị đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu "Hủy hoại tài sản" xảy ra tại khu vực Phùng Khoang theo đơn trình báo của công dân.

Trước đó, chị Đ.B.N. (chủ xe ô tô con hiệu Mercedes GLC 200) đã đăng tải bài viết kèm hình ảnh, video lên mạng xã hội phản ánh sự việc xảy ra vào khoảng 19h55' ngày 18/1.

Chiếc xe ô tô con của chị N. với hàng loạt vết xước trên thân. Ảnh: NVCC

Theo trình bày của chị N., vào thời điểm trên, chị đỗ chiếc xe ô tô trước cửa một trung tâm tiếng Anh tại khu vực Phùng Khoang để vào ăn tối tại nhà hàng gần đó. Chị N. cho biết việc đỗ xe này là theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Quan sát thấy trung tâm tiếng Anh đã tắt đèn, đóng cửa, chị yên tâm đỗ xe nhưng vẫn cẩn thận để lại số điện thoại trên kính lái để tiện liên hệ.

Tuy nhiên, đến khoảng 21h20 khi quay lại lấy xe, chị N. sững sờ khi thấy chiếc xe sang trọng của mình bị phá hoại nghiêm trọng.

Trích xuất camera an ninh tại khu vực và camera hành trình trên xe, chị N. phát hiện thủ phạm là một người phụ nữ (được cho là chủ nhà) và con gái đi từ trong nhà ra.

Điều đáng nói, dù chủ xe có để lại số điện thoại nhưng những người này không hề gọi điện nhắc nhở. Thay vào đó, người phụ nữ đã lớn tiếng chửi bới, sau đó cùng con gái thực hiện hàng loạt hành vi phá hoại tài sản.

Thiệt hại ước tính khoảng 120 triệu đồng. Ảnh: NVCC

Hình ảnh từ clip cho thấy, hai người này đã bẻ gãy gương chiếu hậu, thậm chí dùng mũ bảo hiểm đập mạnh làm vỡ kính xe. Chưa hả giận, chiếc xe còn bị dùng vật sắc nhọn cào xước chi chít xung quanh thân xe. Dù có người dân xung quanh chứng kiến và can ngăn, hai mẹ con vẫn tiếp tục hành vi phá hoại với thái độ rất hung hăng.

"Khi tôi ra đến nơi, dưới gầm xe còn bị ai đó đặt một chậu cây. Chiếc xe bị trầy xước khắp nơi, gương vỡ, kính vỡ, nhìn tài sản của mình bị hủy hoại mà xót xa", chị N. bức xúc chia sẻ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị N. đã mang xe đến gara để giám định thiệt hại. Bảng báo giá sửa chữa, khắc phục các vết xước, thay thế gương và kính vỡ lên tới gần 120 triệu đồng.

Chủ xe cho biết, ngày hôm sau chị đã chủ động liên hệ với con gái của chủ trung tâm tiếng Anh để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, thay vì nhận được lời xin lỗi hay phương án bồi thường, phía bên kia lại tỏ thái độ thiếu thiện chí, không hợp tác.

Trước thái độ này, chị N. đã gửi toàn bộ bằng chứng video, hình ảnh và đơn trình báo lên Công an phường Đại Mỗ đề nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Dư luận đang rất phẫn nộ trước hành vi ứng xử thiếu văn hóa và coi thường pháp luật của những người phá hoại xe, đặc biệt khi giá trị thiệt hại tài sản là rất lớn.