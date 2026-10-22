Hà Nội: Khẩn trương xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Tây Hồ
GĐXH - Ngày 22/10, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu phường Tây Hồ xử lý nghiêm sai phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.
Sự việc có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng xảy ra tại một chung cư mini 8 tầng nằm trong ngách 370/45 Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đã được báo chí tiếp nhận, phản ánh.
Theo đó, người dân tại đây đã bỏ ra hơn 2,2 tỷ đồng để mua chung cư mini nhưng sau khi bàn giao, hàng loạt vướng mắc về giấy phép xây dựng, xử lý vi phạm trật tự đô thị và quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Cụ thể, ông N.D.N nhận bàn giao một căn hộ tầng 7 tại chung cư mini này vào năm 2023, nhưng sau gần 3 năm, ông N không nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Tranh chấp bắt đầu bùng nổ khi chủ đầu tư đưa ra lý do căn hộ nằm trên phần diện tích xây vượt phép nên hợp đồng không có giá trị, khiến ông N đứng trước nguy cơ phải rời khỏi chính nơi mình đã bỏ tiền mua.
Một giao dịch tưởng chừng hoàn tất cuối cùng lại đẩy người mua vào thế "tiến thoái lưỡng nan", gánh chịu những hệ lụy pháp lý phức tạp vượt ngoài tầm kiểm soát.
Không riêng trường hợp của ông N, hàng chục hộ dân khác tại đây cũng đang mòn mỏi chờ câu trả lời về tính pháp lý của căn nhà mình sở hữu.
Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chỉ đạo UBND phường Tây Hồ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện phải được gửi về UBND thành phố trước ngày 28/10/2026.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Miền Bắc đón không khí lạnh, trời có mưa rét?Thời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về miền Bắc. Tuy nhiên cường độ yếu nên chỉ gây mưa rào ngắt quãng ở một số nơi, nền nhiệt giảm từ 1-3 độ.
Tin sáng 22/10: Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 tại Hà Nội hành hung cô giáo gãy xương mũi; Truy nã đối tượng trộm vàng của cha ruộtThời sự -
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với L.H.V về tội “Cố ý gây thương tích” sau khi nam sinh này có hành vi hành hung cô giáo ngay trong lớp học; Trộm vàng của cha, Trần Thảo Hương bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang truy nã.
Phát hiện dấu hiệu xâm hại trẻ em qua đợt tổng kiểm tra cơ sở kinh doanhThời sự -
GĐXH – Thanh Hóa tổng rà soát cơ sở kinh doanh, nhằm ngăn chặn tội phạm ma túy, mại dâm, tín dụng đen và xâm hại trẻ em.
Thái Nguyên: Xuất hiện hố sụt trên Quốc lộ 3B, chính quyền phát cảnh báo khẩnThời sự -
GĐXH - Sáng 21/10, một hố sụt tiếp tục xuất hiện trên Quốc lộ 3B, đoạn qua xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên. Đáng chú ý, trước đó, trên tuyến đường này từng xảy ra vụ người đi xe máy rơi xuống hố sụt và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Không khí lạnh sắp về thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?Thời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, một số tỉnh thành Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội khả năng chiều nay có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Tuy nhiên, do sóng lạnh yếu nên nền nhiệt thay đổi không đáng kể.
Tin sáng 21/10: Miền Bắc đón không khí lạnh; Hà Nội chốt mức trần tiền ăn bữa trưa bán trúThời sự -
GĐXH - Dự báo ngày 21/10, không khí lạnh tràn xuống, khả năng gây mưa rải rác và giảm nhiệt; Hà Nội quy định mức trần tiền ăn bán trú, chăm sóc và học bổ trợ ngoài giờ tại các trường công lập chất lượng cao...
Miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng bất thường vào tháng 10Thời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong 10 ngày tới miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng, mức nhiệt cao nhất ở mức 34 độ.
Dùng bánh kẹo dụ dỗ trẻ em vào nơi vắng để xâm hạiThời sự -
GĐXH - Lợi dụng sự ngây thơ, đối tượng ở Thanh Hóa dùng bánh kẹo dụ dỗ cháu nhỏ vào nơi vắng để xâm hại.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh, thời tiết có hết nắng nóng?Thời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh, tuy nhiên cường độ yếu, đồng thời áp cao cận nhiệt đới duy trì nên chuỗi ngày nắng vẫn tiếp diễn.
Mạo danh tiếp viên hàng không mua hàng xách tay để lừa đảoThời sự -
GĐXH - Mạo danh tiếp viên hàng không mua hàng xách tay, Lê Thị Hoàng Anh lừa đảo, chiếm đoạt gần 780 triệu đồng.