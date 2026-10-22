Hà Nội: Khẩn trương xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Tây Hồ

Sự việc có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng xảy ra tại một chung cư mini 8 tầng nằm trong ngách 370/45 Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đã được báo chí tiếp nhận, phản ánh.

Theo đó, người dân tại đây đã bỏ ra hơn 2,2 tỷ đồng để mua chung cư mini nhưng sau khi bàn giao, hàng loạt vướng mắc về giấy phép xây dựng, xử lý vi phạm trật tự đô thị và quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cụ thể, ông N.D.N nhận bàn giao một căn hộ tầng 7 tại chung cư mini này vào năm 2023, nhưng sau gần 3 năm, ông N không nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Tranh chấp bắt đầu bùng nổ khi chủ đầu tư đưa ra lý do căn hộ nằm trên phần diện tích xây vượt phép nên hợp đồng không có giá trị, khiến ông N đứng trước nguy cơ phải rời khỏi chính nơi mình đã bỏ tiền mua.

Ngày 22/10, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu phường Tây Hồ xử lý nghiêm sai phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Ảnh: Hanoionline

Một giao dịch tưởng chừng hoàn tất cuối cùng lại đẩy người mua vào thế "tiến thoái lưỡng nan", gánh chịu những hệ lụy pháp lý phức tạp vượt ngoài tầm kiểm soát.

Không riêng trường hợp của ông N, hàng chục hộ dân khác tại đây cũng đang mòn mỏi chờ câu trả lời về tính pháp lý của căn nhà mình sở hữu.

Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chỉ đạo UBND phường Tây Hồ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện phải được gửi về UBND thành phố trước ngày 28/10/2026.