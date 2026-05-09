Bất ngờ trước giá tòa chung cư mini trục đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi động
GĐXH - Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá tòa chung cư mini trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.
Đường sắt đô thị số 5 khởi động, giá nhà đất, tòa chung cư mini tăng theo
Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, với tổng chiều dài gần 40km, gồm nhiều đoạn đi ngầm, trên cao và mặt đất. Tuyến bắt đầu tại nút giao Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, đi qua khu vực trung tâm như Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, sau đó kết nối tới Đại lộ Thăng Long và kéo dài đến Hòa Lạc. Với 20 nhà ga và khả năng trung chuyển với nhiều tuyến metro khác, dự án được kỳ vọng trở thành "xương sống" giao thông phía tây, giúp giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị đa cực.
Chính thức được khởi công xây dựng từ tháng 12/2025, dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) đi qua nhiều khu vực đang phát triển như Từ Liêm, Tây Mỗ, Xuân Phương, Hoài Đức và Hòa Lạc nơi quỹ đất còn lớn và hạ tầng đang hoàn thiện. Khi tuyến đi vào vận hành (dự kiến trước 2030), khả năng kết nối từ trung tâm đến vùng ven sẽ được rút ngắn đáng kể, kéo theo nhu cầu ở thực và đầu tư tăng cao.
Giá tòa chung cư mini trên trục đường Hoàng Hoa Thám thiết lập mặt bằng giá mới
Hiện nay, khảo sát trên nhiều kênh mua bán bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn, giá nhà đất trên tuyến đường sắt đô thị số 5 cũng trở nên sôi động hẳn.
Tại điểm bắt đầu của tuyến đường sắt số 5, nút giao Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, các thông tin rao bán tòa chung cư mini trên trục đường Hoàng Hoa Thám dù được đăng tải không quá rầm rộ, tuy nhiên giá bán tương đối cao.
Đơn cử có thể kể đến, tòa căn chung cư mini rộng 110m2 thiết kế 10 tầng, bao gồm 36 phòng ngủ khép kín tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 37 tỷ đồng, tương đương 336,36 triệu đồng/m2.
Tòa căn hộ chung cư mini thiết kế 7 tầng, rộng 122m2, bao gồm 27 phòng ngủ khép kín tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ hiện đang được rao bán với giá 30,8 tỷ đồng, tương đương 252,46 triệu đồng/m2.
Tòa căn hộ chung cư, hay còn gọi là tòa căn hộ dịch vụ trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ đang có giá khá cao, dao động từ 250 đến gần 340 triệu đồng/m2. Sở dĩ có mức giá cao như này, bởi loại hình này hiện nay đang có giá trị cho thuê rất cao, hiện nay hệ thống phòng cháy chữa cháy, chất lượng trang thiết bị cũng được nhiều gia chủ đầu tư cải thiện. Theo dự đoán, mức tăng giá nhà đất quanh tuyến đường sắt đô thị số 5 sẽ phân hóa, khu gần ga, pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ sẽ tăng mạnh hơn, trong khi các khu xa tuyến hoặc thiếu tiện ích có thể tăng chậm hơn.
