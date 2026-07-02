Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại phường Thanh Xuân
GĐXH - Trong bối cảnh giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại phường Thanh Xuân khi một loạt các dự án, tuyến đường giao thông được quy hoạch đồng bộ hơn.
Giá nhà đất phường Thanh Xuân 2026 và sự phát triển của chung cư mini hấp dẫn
Hiện nay, phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc thuộc quận Thanh Xuân cũ, cùng một phần của các phường Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và Trung Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.
Thời gian qua, Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phường Thanh Xuân cũng không nằm ngoài bức tranh đó. Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Tuân, một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông cũng đã được mở rộng, tuyến đường Vành đai 2,5 cũng bắt đầu lộ diện sau khi giải phóng mặt bằng đã làm thay đổi diện mạo toàn khu vực.
Theo bảng giá đất được UBND thành phố Hà Nội công bố theo Quyết định 52/2025/NQ – HĐND thành phố Hà Nội ban hành ngày 26/11/2025, giá đất vị trí 1 tại khu vực đường Khuất Duy Tiến có giá 149.919.000 đồng/m2, đường Lê Trọng Tấn có giá 105.784.000 đồng/m2, đường Lê Văn Lương là 175.760.000 đồng/m2, đường Hoàng Ngân 94.986.000 đồng/m2, đường Tô Vĩnh Diện là 106.680.000 đồng/m2...
Theo ghi nhận thực tế, trước những thay đổi lớn do sáp nhập, quy hoạch giá nhà, đất ở hiện nay tại khu vực phường Thanh Xuân đã tăng khá cao so với giá đất tại bảng giá đất được UBND thành phố Hà Nội công bố, áp dụng cho năm 2026. Trước những thay đổi lớn đó, giá nhà đất trên địa bàn phường Thanh Xuân cũng tăng bật.
Thị trường bất động sản Hà Nội thời gian qua chứng kiến đà tăng giá không ngừng, đặc biệt tại khu vực nội đô. Giá căn hộ thương mại liên tục lập đỉnh, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người có thu nhập trung bình. Trong bối cảnh đó, chung cư mini nổi lên như một "phao cứu sinh" dành cho người mua đang loay hoay tìm kiếm chốn an cư vừa túi tiền.
Nếu như trước đây, loại hình này từng bị đánh giá thấp vì thiếu ổn định pháp lý, kém an toàn thì hiện nay, nhờ những thay đổi trong chính sách nhà ở, thị trường đã dần có cái nhìn cởi mở hơn.
Thực tế, việc tiếp cận nhà ở xã hội hiện nay không hề đơn giản: người mua phải đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe như chưa có nhà ở, thuộc diện chính sách, thu nhập theo quy định và thời gian cư trú nhất định. Trong khi đó, chung cư mini do tư nhân xây dựng lại linh hoạt hơn nhiều về thủ tục, không yêu cầu điều kiện đặc biệt nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi sinh hoạt cơ bản.
Chính điều này khiến loại hình này trở nên phổ biến hơn với người độc thân, gia đình trẻ, cặp vợ chồng mới cưới, những nhóm khách hàng vốn "chật vật" với bài toán mua nhà tại đô thị lớn như Hà Nội.
Chung cư mini, điểm sáng cho người mua nhà tại phường Thanh Xuân
Theo khảo sát tại thời điểm tháng 7/2026 trên địa bàn phường Thanh Xuân vẫn còn nhiều lựa chọn dưới 3 tỷ đồng mức giá được coi là "vàng" với phần lớn người mua nhà hiện nay.
Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư mini thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 48m2 tại ngõ 72 , đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 2,25 tỷ đồng, tương đương 46,88 triệu đồng/m2.
Tại phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân căn hộ chung cư mini rộng 55m2, thiết kế 2 phòng ngủ hiện đang được bán với giá 2,58 tỷ đồng, tương đương 46,91 triệu đồng/m2.
Căn chung cư mini thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 55m2 tại phố Cự Lộc, phường Thanh Xuân hiện đang được rao bán với giá 2,39 tỷ đồng, tương đương 43,46 triệu đồng/m2.
Như vậy trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội tăng cao, phân khúc chung cư mini dưới 3 tỷ đồng là lựa chọn sáng giá tại phường Thanh Xuân./
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