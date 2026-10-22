Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về phương án chuyển hơn 4.000 ha từ Phú Thọ về Thủ đô

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Từ hôm nay, Hà Nội cấm trồng 18 loại cây nguy hại, ưu tiên 33 giống thích ứng GĐXH - Từ hôm nay, 22/10, Quyết định số 143/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội chính thức có hiệu lực, thay thế Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND về quản lý công viên, cây xanh và mặt nước.

Theo đề án, phương án dự kiến chuyển giao nguyên trạng 4.006,38 ha từ tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý.

Theo kế hoạch, từ ngày 21 đến 17h ngày 25/10/2026, thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình tại 126 xã, phường về phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Nội dung lấy ý kiến là phương án dự kiến chuyển 4.006,38ha từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Kế hoạch triển khai cụ thể, từ 21 đến 22/10, cơ quan chức năng ban hành biểu mẫu, lập danh sách hộ dân và niêm yết công khai dự thảo đề án, bản đồ phương án tại các địa bàn.

Theo đề án, phương án dự kiến chuyển giao nguyên trạng 4.006,38 ha từ tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý.

Ngày 23 và 24/10, các tổ chức năng phát và thu phiếu tận hộ gia đình, cập nhật số liệu tiến độ từng ngày.

Ngày 25/10, chốt thời hạn phát và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và tổng hợp hồ sơ.

Ngày 26/10, HĐND hai xã chịu tác động trực tiếp là Ba Vì và Yên Xuân sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về đề án.

Đối với 124 xã, phường còn lại, chính quyền cấp xã tổng hợp kết quả gửi về thành phố và báo cáo HĐND cùng cấp mà không phải tổ chức kỳ họp chuyên đề.

Sở Nội vụ TP Hà Nội đảm nhiệm vai trò chủ trì đôn đốc, tiếp nhận kết quả để hoàn thiện hồ sơ đề án, kịp thời tham mưu UBND thành phố trình HĐND TP Hà Nội xem xét tại kỳ họp trong tháng 10/2026.

UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND 126 xã, phường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố được đề nghị hướng dẫn hệ thống Mặt trận cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, giám sát, bảo đảm công khai, dân chủ.

Hiện trạng nút giao Dương Đình Nghệ – Mễ Trì trước ngày xây hầm chui 655m GĐXH - Trước thềm triển khai dự án hầm chui dài 655m, quy mô 6 làn xe, tại nút giao Dương Đình Nghệ – Mễ Trì (Hà Nội), hàng loạt cây xanh đang được cắt tỉa, di dời, thảm cỏ và cây bụi trang trí cũng được thu dọn để chuẩn bị mặt bằng thi công.



