Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong nhận được nhiều ý kiến từ nhân dân để quy hoạch hồ Hoàn Kiếm thực sự khang trang
GĐXH - Ngày 12/9, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng chủ trì kiểm tra hiện trường công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch hồ Hoàn Kiếm.
Tại buổi kiểm tra hiện trường công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với "Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và phụ cận), tỷ lệ 1/2000 và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận" tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội (số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm), Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã trực tiếp trao đổi với nhân dân về phương Điều chỉnh quy hoạch.
Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, Thành phố đang cố gắng làm tốt nhất để không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm rộng rãi, khoáng đạt hơn. Đây là bước lấy ý kiến công khai của nhân dân, mong nhận được các ý kiến đóng góp của bà con để quy hoạch hồ Hoàn Kiếm thực sự khang trang.
Chia sẻ với Nhân dân, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, Thành phố công khai và mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng quy hoạch phát triển khu vực hồ Hoàn Kiếm - một khu vực hết sức thiêng liêng và quan trọng.
"Thành phố cũng muốn các tuyến phố rộng rãi hơn, có thêm các không gian công cộng, nhất là những khoảng quảng trường để nhân dân có thể thụ hưởng cảnh sắc Hồ Gươm một cách thoải mái, rộng rãi hơn. Hiện nay mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Trong đó, xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng", Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho hay.
Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, đối với việc xây dựng bất kỳ công trình nào tại khu vực Hồ Gươm, cần thực hiện thi tuyển để lựa chọn phương án phù hợp. Khi có nhu cầu, nguyện vọng của các nhà văn hóa và Nhân dân, Thành phố sẽ tổ chức thi tuyển, qua đó lựa chọn phương án phù hợp nhất với tổng thể không gian Hồ Gươm.
Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, ở thời điểm hiện tại, phương án mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian để nhiều người dân có thể thụ hưởng không gian Hồ Gươm.
"Còn xây thêm cái gì thì dứt khoát phải thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng", Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND Thành phố cũng mong muốn người dân tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến đối với phương án quy hoạch. Thành phố sẽ chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng nhằm xây dựng một không gian Hồ Gươm vừa có sự phát triển, vừa bảo tồn được đầy đủ bản sắc vốn có.
Báo động học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy, trách nhiệm trước hết thuộc về cha mẹ?Thời sự -
GĐXH - Tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe ngang nhiên điều khiển xe máy phân khối lớn đang tái diễn phức tạp tại nhiều đô thị. Đằng sau sự liều lĩnh của con trẻ là sự buông lỏng quản lý và tâm lý nuông chiều tai hại từ các bậc phụ huynh.
Người dân tại 12 dự án Mường Thanh sẽ được giải quyết quyền lợi ra sao theo kế hoạch mới của Hà Nội?Thời sự -
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa chính thức ban hành kế hoạch tổng thể xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với 12 dự án, công trình thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh. Kế hoạch này vạch ra lộ trình chi tiết từ nay đến năm 2028 nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân.
Hà Nội: Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dần lộ diện, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc nội đôThời sự -
GĐXH - Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhiều đoạn tuyến trọng điểm đã dần thành hình, khoác lên mình diện mạo khang trang, hứa hẹn mở ra trục kết nối giao thông xuyên suốt qua khu vực nội đô Hà Nội.
Tai nạn trong đêm, hai người thương vongThời sự -
GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy trên quốc lộ 12C, đoạn qua phường Sông Trí (Hà Tĩnh), khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương.
UBND phường Bạch Mai thông tin về Dự án 459 Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội 'án binh bất động' gần 2 thập kỷThời sự -
GĐXH - Gần 15 năm kể từ ngày được phê duyệt quy hoạch và cấp chứng nhận đầu tư, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54 ngõ 459 phố Bạch Mai (TP Hà Nội) vẫn nằm trên giấy. Trước tinh thần chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ của UBND TP. Hà Nội, đại diện UBND phường Bạch Mai đã cung cấp hồ sơ, đồng thời chính thức lên tiếng về thực trạng khu đất, đặc biệt là hoạt động trông giữ xe tự phát tại đây.
Từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ, bạn đang dùng bao nhiêu 'Better Choice' mỗi ngày?Thời sự -
Một ngày của chúng ta bắt đầu bằng chiếc đồng hồ trên cổ tay, tiếp tục với điện thoại, laptop trên bàn làm việc và kết thúc trước chiếc TV trong phòng khách. Smart Choice Awards 2026 đang tìm kiếm chính những công nghệ đã âm thầm làm cho từng khoảnh khắc ấy trở nên tốt hơn và người dùng có thể trực tiếp góp phần lựa chọn bằng lá phiếu của mình.
Khối không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, nơi nào lạnh nhất hôm nay?Thời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh miền Bắc có mưa rào, trời se lạnh với mức nhiệt thấp nhất từ 20-24 độ, vùng núi cao nhiệt độ từ 15-17 độ.
Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa lớn nhiều nơiThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay (9/10), miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tràn xuống, nhiều khu vực có mưa vừa đến mưa rất to. Thời tiết mát mẻ.
Chi tiết không gian khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ sau cải tạoThời sự -
GĐXH - Dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường ven hồ với tổng mức đầu tư khoảng 30.151 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức BT hứa hẹn mang đến sự thay đổi toàn diện về diện mạo đô thị Thủ đô.
Vì sao 72 dự án tại Thanh Hóa bị chấm dứt, thu hồi?Thời sự -
GĐXH - Thanh Hóa chấm dứt, thu hồi 72 dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định nhằm khơi thông nguồn lực phát triển.