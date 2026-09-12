Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong nhận được nhiều ý kiến từ nhân dân để quy hoạch hồ Hoàn Kiếm thực sự khang trang

UBND phường Bạch Mai thông tin về Dự án 459 Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội 'án binh bất động' gần 2 thập kỷ GĐXH - Gần 15 năm kể từ ngày được phê duyệt quy hoạch và cấp chứng nhận đầu tư, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54 ngõ 459 phố Bạch Mai (TP Hà Nội) vẫn nằm trên giấy. Trước tinh thần chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ của UBND TP. Hà Nội, đại diện UBND phường Bạch Mai đã cung cấp hồ sơ, đồng thời chính thức lên tiếng về thực trạng khu đất, đặc biệt là hoạt động trông giữ xe tự phát tại đây.

Tại buổi kiểm tra hiện trường công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với "Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và phụ cận), tỷ lệ 1/2000 và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận" tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội (số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm), Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng đã trực tiếp trao đổi với nhân dân về phương Điều chỉnh quy hoạch.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, Thành phố đang cố gắng làm tốt nhất để không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm rộng rãi, khoáng đạt hơn. Đây là bước lấy ý kiến công khai của nhân dân, mong nhận được các ý kiến đóng góp của bà con để quy hoạch hồ Hoàn Kiếm thực sự khang trang.

Ngày 12/9, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng chủ trì kiểm tra hiện trường công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lê Hải

Chia sẻ với Nhân dân, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, Thành phố công khai và mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng quy hoạch phát triển khu vực hồ Hoàn Kiếm - một khu vực hết sức thiêng liêng và quan trọng.

"Thành phố cũng muốn các tuyến phố rộng rãi hơn, có thêm các không gian công cộng, nhất là những khoảng quảng trường để nhân dân có thể thụ hưởng cảnh sắc Hồ Gươm một cách thoải mái, rộng rãi hơn. Hiện nay mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Trong đó, xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng", Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho hay.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng mong muốn người dân tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến đối với phương án quy hoạch. Thành phố sẽ chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng nhằm xây dựng một không gian Hồ Gươm vừa có sự phát triển, vừa bảo tồn được đầy đủ bản sắc vốn có. Ảnh: Lê Hải

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, đối với việc xây dựng bất kỳ công trình nào tại khu vực Hồ Gươm, cần thực hiện thi tuyển để lựa chọn phương án phù hợp. Khi có nhu cầu, nguyện vọng của các nhà văn hóa và Nhân dân, Thành phố sẽ tổ chức thi tuyển, qua đó lựa chọn phương án phù hợp nhất với tổng thể không gian Hồ Gươm.

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, ở thời điểm hiện tại, phương án mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian để nhiều người dân có thể thụ hưởng không gian Hồ Gươm.

"Còn xây thêm cái gì thì dứt khoát phải thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng", Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng mong muốn người dân tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến đối với phương án quy hoạch. Thành phố sẽ chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng nhằm xây dựng một không gian Hồ Gươm vừa có sự phát triển, vừa bảo tồn được đầy đủ bản sắc vốn có.