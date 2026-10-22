Hà Nội: CSGT kịp thời cứu cô gái trẻ có ý định nhảy cầu Long Biên
GĐXH - Ngày 22/10, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã kịp thời can ngăn một cô gái có ý định nhảy cầu Long Biên tự tử.
Ngày 22/10, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT TP Hà Nội) cho biết, vào khoảng 7h25 cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội do đại úy Tạ Đình Khánh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại tuyến đường Trần Nhật Duật thì nhận tin báo khẩn từ quần chúng nhân dân về việc một cô gái trẻ đang đứng thất thần trên cầu Long Biên (đoạn qua địa bàn phường Bồ Đề), có dấu hiệu chuẩn bị nhảy xuống dòng sông Hồng.
Nhận thấy tình huống nguy cấp, tổ công tác lập tức di chuyển đến hiện trường.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khéo léo tiếp cận, kiên nhẫn trò chuyện để trấn an và vận động người này từ bỏ ý định dại dột.
Ngay khi can ngăn thành công, cán bộ, chiến sĩ đã đưa cô gái về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 1 nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.
Thời điểm về đến đơn vị, tâm lý người này vẫn hoảng loạn, không mang theo giấy tờ tùy thân.
Qua thăm hỏi, cô gái chia sẻ bản thân nảy sinh suy nghĩ tiêu cực do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm; toàn bộ điện thoại và đồ dùng cá nhân đã bị ném xuống sông trước đó.
Để hỗ trợ nạn nhân tốt nhất, Đội CSGT đường bộ số 1 đã phối hợp cùng Công an phường Bồ Đề tiến hành tra cứu, xác minh lai lịch và kết nối với thân nhân.
Hiện cơ quan công an đang cùng gia đình tiếp tục chăm sóc, động viên tinh thần để cô gái sớm ổn định tâm lý trở lại cuộc sống bình thường.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Hà Nội: Triệt phá xưởng sản xuất gần 7.000 chai sữa tắm Lifebuoy, nước giặt OMO giả bán trên Shopee, chuyển hồ sơ sang công anPháp luật -
GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường vừa phát hiện một cơ sở sản xuất nước giặt OMO và sữa tắm Lifebuoy giả mạo quy mô lớn tại xã An Khánh, tạm giữ 5 xe tải tang vật và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an do có dấu hiệu tội phạm hình sự.
Phú Thọ: Ngăn chặn kịp thời người đàn ông tự đào huyệt cho mình và có ý định tự sátThời sự -
GĐXH - Sau khi tự đào huyệt cho mình, người đàn ông ở xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ có biểu hiện tâm lý bất thường và định đập đầu tự sát.
Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về phương án chuyển hơn 4.000 ha từ Phú Thọ về Thủ đôXã hội -
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại 126 xã, phường đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Thủ đô và tỉnh Phú Thọ.
Thanh Hóa: Một tài xế xe buýt bị phạt 19 triệu đồng vì vượt đèn đỏPháp luật -
GĐXH - Tiếp nhận phản ánh vi phạm giao thông qua Facebook, Công an tỉnh Thanh Hóa xử phạt tài xế xe buýt vượt đèn đỏ 19 triệu đồng.
Hiện trạng nút giao Dương Đình Nghệ – Mễ Trì trước ngày xây hầm chui 655mĐời sống -
GĐXH - Trước thềm triển khai dự án hầm chui dài 655m, quy mô 6 làn xe, tại nút giao Dương Đình Nghệ – Mễ Trì (Hà Nội), hàng loạt cây xanh đang được cắt tỉa, di dời, thảm cỏ và cây bụi trang trí cũng được thu dọn để chuẩn bị mặt bằng thi công.
Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc, vì sao thời tiết vẫn nắng nóng 33 độ C?Thời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã tràn về miền Bắc tuy nhiên mức nhiệt trong ngày vẫn cao nhất 30 - 33 độ C. Nguyên nhân do đâu?
3 con giáp dễ sinh ra trong khốn khó nhưng quyết không nghèo cả đờiĐời sống -
GĐXH - Có xuất phát điểm không thuận lợi, 3 con giáp này vẫn luôn nỗ lực vươn lên, tin rằng chỉ cần kiên trì và không ngừng hoàn thiện bản thân, cuộc sống sẽ ngày càng đủ đầy.
Hà Nội: Danh tính đối tượng chặn ô tô, dùng dao đâm tử vong tài xế vì ghen tuôngPháp luật -
GĐXH - Nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Nguyễn Quý Hoan (phường Bồ Đề, Hà Nội) đã lái xe máy truy đuổi, chặn đầu ô tô rồi dùng dao tại hàng thịt lợn ven đường đâm tử vong nạn nhân.
Người dân có căn cước công dân chú ý thông báo quan trọng từ công anĐời sống -
GĐXH - Công an TP Đồng Nai phát cảnh báo tới người dân về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức hướng dẫn cập nhật CCCD, VNeID. Người dân cần đặc biệt cảnh giác.
Hà Nội: Khẩn trương xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Tây HồThời sự -
GĐXH - Ngày 22/10, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu phường Tây Hồ xử lý nghiêm sai phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.