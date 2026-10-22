Hà Nội: CSGT kịp thời cứu cô gái trẻ có ý định nhảy cầu Long Biên

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Lào Cai: Khởi tố nữ tài xế Lexus tăng ga bỏ chạy khi làm việc với CSGT GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh về tội "Chống người thi hành công vụ" sau khi nữ tài xế này có hành vi khóa cửa xe, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Ngày 22/10, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT TP Hà Nội) cho biết, vào khoảng 7h25 cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội do đại úy Tạ Đình Khánh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại tuyến đường Trần Nhật Duật thì nhận tin báo khẩn từ quần chúng nhân dân về việc một cô gái trẻ đang đứng thất thần trên cầu Long Biên (đoạn qua địa bàn phường Bồ Đề), có dấu hiệu chuẩn bị nhảy xuống dòng sông Hồng.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, tổ công tác lập tức di chuyển đến hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khéo léo tiếp cận, kiên nhẫn trò chuyện để trấn an và vận động người này từ bỏ ý định dại dột.

Ngay khi can ngăn thành công, cán bộ, chiến sĩ đã đưa cô gái về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 1 nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.

Nhận tin báo về cô gái có biểu hiện muốn nhảy cầu Long Biên, tổ công tác CSGT Hà Nội nhanh chóng tiếp cận, động viên và đưa cô gái đến nơi an toàn. (Ảnh Phòng CSGT Hà Nội)

Thời điểm về đến đơn vị, tâm lý người này vẫn hoảng loạn, không mang theo giấy tờ tùy thân.

Qua thăm hỏi, cô gái chia sẻ bản thân nảy sinh suy nghĩ tiêu cực do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm; toàn bộ điện thoại và đồ dùng cá nhân đã bị ném xuống sông trước đó.

Để hỗ trợ nạn nhân tốt nhất, Đội CSGT đường bộ số 1 đã phối hợp cùng Công an phường Bồ Đề tiến hành tra cứu, xác minh lai lịch và kết nối với thân nhân.

Hiện cơ quan công an đang cùng gia đình tiếp tục chăm sóc, động viên tinh thần để cô gái sớm ổn định tâm lý trở lại cuộc sống bình thường.