Hà Nội: Một số phòng trọ ở Khương Đình còn có nhiều tồn tại về PCCC

Tiếp tục thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 24/5/2024 của Chủ tịch UBND Thành phố. Ngày 29/6/2024, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã phối hợp Công an quận Thanh Xuân và UBND phường Khương Đình tổ chức kiểm tra tiến độ khắc phục tồn tại, vi phạm về PCCC theo các giải pháp trước mắt đối loại hình nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã lựa chọn 03 cơ sở tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (số 01A và số 07 ngách 125/71 Bùi Xương Trạch của bà Trần Thị Bình và số 3 ngách 271/3 Bùi Xương Trạch của ông Nguyễn Đình Dũng) để kiểm tra.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội kiểm tra một số nhà trọ trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị mà nòng cốt là lực lượng Công an đã thực sự vào cuộc quyết liệt với nhiều biện pháp, giải pháp; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý vi phạm trên lĩnh vực PCCC nhưng vẫn còn nhiều cơ sở nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ chưa khắc phục các tồn tại về PCCC, đặc biệt là các giải pháp khắc phục trước mắt mà cơ quan có thẩm quyền đã yêu cầu như việc ngăn cháy lan, lối ra thoát nạn, mở lối thoát nạn khẩn cấp và trang bị, lắp đặt phương tiện PCCC&CNCH.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC &CNCH đã trực tiếp hướng dẫn người đứng đầu và các hộ dân sinh sống tại các cơ sở để khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp cấp bách, trước mắt về PCCC.

Một số cơ sở chưa thực hiện các giải pháp ngăn cách giữa khu vực để xe với cầu thang bộ, hành lang, lối đi bị bịt kín, không có lối ra khẩn cấp, không có đèn chiếu sáng sự cố khi có cháy, nổ xảy ra.

Đồng thời, yêu cầu Công an quận Thanh Xuân chỉ đạo Công an phường tham mưu UBND phường Khương Đình trong việc giám sát, đôn đốc thực hiện; cương quyết xử lý vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đề nghị Công an quận Thanh Xuân tham mưu UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo đối với các đơn vị liên quan (Công ty điện lực, Công ty nước sạch,…) để có biện pháp xử lý trước mắt, kịp thời đối với những cơ sở còn tồn tại, vi phạm về PCCC.

