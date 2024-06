Hà Nội: Phát hiện một nhà trọ ở quận Cầu Giấy chưa đảm bảo PCCC

Chiều ngày 6/6, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 05/6/2024, Đoàn công tác của Công an TP do Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc triển khai đợt tổng kiểm tra, rà soát PCCC và CNCH đối với cơ sở nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Đoàn đã chọn cơ sở tại số 10 ngõ 94 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội để kiểm tra và phát hiện một số bất cập.



Công trình nằm trong ngõ sâu, cao đến 9 tầng, tường ngoài các phía bưng kín bằng tôn chống nóng và các tấm alu.

Theo đó, cơ sở số 10 ngõ 94 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy nằm trong ngõ nhỏ, hẹp, sâu, gồm 2 khối nhà nối thông (một khối nhà 9 tầng, một khối nhà 5 tầng), phần sân giữa 2 nhà được chủ nhà cơi nới làm nhà để xe 3 tầng, tổng số phòng trọ là 60 phòng.

Tuy đã được Cơ quan Công an cùng chính quyền địa phương cấp quận, cấp phường hướng dẫn, nhắc nhở nhưng đến nay cơ sở chưa khắc phục những tồn tại hạn chế như: Chưa có giải pháp ngăn cháy, giải pháp thoát nạn, chưa trang bị phương tiện PCCC theo những hướng dẫn về giải pháp khắc phục trước mắt của cơ quan có thẩm quyền.

Phần sân giữa 2 khối nhà, chủ cơ sở đã cải tạo để thành nhà để xe 3 tầng, không được ngăn cháy với khu vực thang bộ phía ngoài, tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy, nổ.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở và người dân sinh sống tại đây những giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC trước mắt để có thể khắc phục, thực hiện được ngay. Đồng thời, yêu cầu Công an quận Cầu Giấy phối hợp UBND phường Mai Dịch giám sát, đôn đốc việc thực hiện, hết thời hạn theo cam kết phải đánh giá lại. Cương quyết xử lý vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở theo quy định.

Cũng trong ngày 05/6/2024, Đoàn công tác cũng khảo sát công tác PCCC tại chung cư mini số 26 ngõ 50 Đình Thôn, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Đồng chí Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP đã hướng dẫn đại diện người dân sinh sống tại cơ sở thực hiện các giải pháp trước mắt để khắc phục các tồn tại về PCCC tại công trình.

Hiện trường vụ cháy xảy ra tại khu vực ban công căn hộ phòng 906, tầng 9 nhà ở nhiều căn hộ tại địa chỉ số 26 ngõ 50 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.

Trước đó, sáng ngày 5/6/2024, tại khu vực ban công căn hộ phòng 906, tầng 9 của chung cư mini số 26 ngõ 50 Đình Thôn xảy ra cháy. Ngay khi vụ cháy xảy ra, lực lượng PCCC tại chỗ đã kịp thời báo động, dùng kẻng báo cháy cho toàn bộ những người sinh sống trong tòa nhà, hướng dẫn thoát nạn và sử dụng dụng cụ phá dỡ, phương tiện chữa cháy cùng người dân dùng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC khi đến hiện trường đã phối hợp tổ chức thoát khói và hướng dẫn người dân thoát nạn. Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản hầu như không đáng kể.

