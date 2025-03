Hà Nội: Những thủ tục hành chính nào sẽ được lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội triển khai từ 1/3?

Về việc tiếp nhận, và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội: kể từ ngày 01/3/2025, ngoài các thủ tục do Công an cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), Công an cấp xã hiện đang thực hiện, có một thay đổi theo phân cấp như sau:



I. Cấp Thành phố (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH) thực hiện tiếp nhận, giải quyết các nhóm thủ tục hành chính, nhiệm vụ sau:



- Cấp Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa nghệ thuật theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (trước ngày 01/3/2025, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH thực hiện).

- Tiếp nhận, giải quyết 10 thủ tục hành chính trong công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (trước ngày 01/3/2025, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH thực hiện), gồm:

(1) Kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ.

(2) Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (trừ kinh doanh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ).

(3) Kinh doanh dịch vụ nổ mìn.

(4) Kinh doanh dịch vụ lưu trú được xếp hạng từ 05 sao trở lên.

(5) Kinh doanh công cụ hỗ trợ.

(6) Kinh doanh súng bắn sơn (trừ cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn).

(7) Kinh doanh casino.

(8) Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

(9) Kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài và cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

(10) Các cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an.

Về công tác cấp căn cước: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH bố trí các tổ công tác tại các địa điểm thuộc Công an thành phố (đặt tại trụ sở Công an cấp huyện cũ) để tiếp nhận hồ sơ, cấp căn cước cho người dân cư trú trên địa bàn cấp huyện đó.

- Thực hiện Đăng ký mẫu con dấu, cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu thuộc thẩm quyền Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trước ngày 01/3/2025.

II. Công an cấp xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết các nhóm thủ tục hành chính, nhiệm vụ sau:

- Tiếp nhận, thu gom, phân loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp (trước ngày 01/3/2025, do Công an cấp huyện thực hiện).

- Cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức (trước ngày 01/3/2025, do Công an cấp huyện thực hiện).

- Tiếp nhận, giải quyết 10 thủ tục hành chính trong công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (trước ngày 01/3/2025, do Công an cấp huyện thực hiện), gồm:

(1) Kinh doanh cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn.

(2) Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

(3) Cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ in.

(4) Kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô từ 10 đến 20 phòng.

(5) Kinh doanh dịch vụ Karaoke.

(6) Kinh doanh dịch vụ xoa bóp.

(7) Kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

(8) Kinh doanh khí.

(9) Đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức cấp huyện.

(10) Tiếp nhận thông báo về hoạt động nổ mìn của cơ sở kinh doanh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

- Tiếp nhận hồ sơ, cấp căn cước cho người dân (khi hoàn thiện hạ tầng đường truyền, kỹ thuật; trước ngày 01/3/2025, do Công an cấp huyện thực hiện).

Đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đề nghị các cá nhân, tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ giải quyết qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an; đồng thời, đăng ký nhận kết quả qua Dịch vụ bưu chính để bảo đảm thuận lợi, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác, bảo đảm thông suốt, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã quán triệt, phân công 30 Tổ công tác thường trực tại địa điểm thuộc Công an thành phố (đặt tại trụ sở Công an cấp huyện cũ) để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; đồng thời, hướng dẫn, phối hợp Công an cấp xã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo phân công, phân cấp.