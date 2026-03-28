Hà Nội: 'Ôm' tiền mua chung đất rồi bỏ trốn, người đàn ông bị Công an truy tìm
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm Trịnh Xuân Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền mua chung bất động sản rồi tự ý bán, chiếm đoạt tiền của đối tác.
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiến hành xác minh đơn tố giác đối với Trịnh Xuân Phúc (SN 1984; HKTT tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ việc được xác định xảy ra từ năm 2022. Theo đơn tố giác, Phúc đã kêu gọi các cá nhân góp vốn dưới hình thức "mua chung bất động sản".
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và hoàn tất thủ tục mua đất, đối tượng này đã âm thầm, tự ý bán các tài sản chung này mà không thông báo hay nhận được sự đồng ý của các thành viên góp vốn. Sau khi bán xong, Phúc không hoàn trả lại tiền gốc và lãi cho các bị hại mà cắt đứt liên lạc, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Quá trình xác minh, cơ quan Công an cho biết hiện chưa xác định được Trịnh Xuân Phúc đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra và giải quyết đơn tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định ra thông báo truy tìm đối tượng trên.
Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Trịnh Xuân Phúc ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0839188222) hoặc qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.
