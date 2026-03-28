Hà Nội: 'Ôm' tiền mua chung đất rồi bỏ trốn, người đàn ông bị Công an truy tìm

Thứ bảy, 17:27 28/03/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm Trịnh Xuân Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền mua chung bất động sản rồi tự ý bán, chiếm đoạt tiền của đối tác.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiến hành xác minh đơn tố giác đối với Trịnh Xuân Phúc (SN 1984; HKTT tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc được xác định xảy ra từ năm 2022. Theo đơn tố giác, Phúc đã kêu gọi các cá nhân góp vốn dưới hình thức "mua chung bất động sản".

Hà Nội truy tìm Trịnh Xuân Phúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Trịnh Xuân Phúc (SN 1984; HKTT tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội). Ảnh: CAHN

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và hoàn tất thủ tục mua đất, đối tượng này đã âm thầm, tự ý bán các tài sản chung này mà không thông báo hay nhận được sự đồng ý của các thành viên góp vốn. Sau khi bán xong, Phúc không hoàn trả lại tiền gốc và lãi cho các bị hại mà cắt đứt liên lạc, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an cho biết hiện chưa xác định được Trịnh Xuân Phúc đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra và giải quyết đơn tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định ra thông báo truy tìm đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Trịnh Xuân Phúc ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0839188222) hoặc qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô

GĐXH - Công an Hà Nội thông báo truy tìm Đàm Thị Ngọc Lan (SN 1975, trú tại Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa đảo qua hệ sinh thái ONUS như thế nào?

Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa đảo qua hệ sinh thái ONUS như thế nào?

Khởi tố 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền số FTXF

Khởi tố 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền số FTXF

Hà Nội: 'Thiếu tướng dỏm' lừa đảo hơn 4 tỷ đồng sa lưới sau hành trình trốn truy nã

Hà Nội: 'Thiếu tướng dỏm' lừa đảo hơn 4 tỷ đồng sa lưới sau hành trình trốn truy nã

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ‘nổ chạy án’ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ‘nổ chạy án’ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cựu cảnh sát "vẽ đường" cho "ông trùm" hàng giả tiêu hủy chứng cứ, đối phó với công an

Cựu cảnh sát "vẽ đường" cho "ông trùm" hàng giả tiêu hủy chứng cứ, đối phó với công an

Pháp luật - 35 phút trước

Cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Danh Dũng đã hướng dẫn "ông trùm" sản xuất thực phẩm chức năng giả đối phó với cơ quan điều tra, tiêu huỷ tang vật vụ án.

Phạt tù nhóm đối tượng khiến bé gái 13 tuổi mang thai

Pháp luật - 2 giờ trước

Ngoài 2 người vừa bị TAND TPHCM tuyên án phạt 7 và 9 năm tù, hai người khác đang tiếp tục bị cảnh sát điều tra.

Hà Nội: Mất trắng 150 triệu đồng sau cuộc gọi hướng dẫn làm hồ sơ nhà đất online

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì tin vào lời hướng dẫn nộp hồ sơ nhà đất online với mức phí chỉ 10.000 đồng, một nạn nhân tại xã Đông Anh (Hà Nội) đã sập bẫy lừa đảo công nghệ cao, bị chiếm đoạt gần 150 triệu đồng chỉ trong tích tắc.

Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong, trong đó có bố mẹ vợ và một tài xế taxi xảy ra tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, đang gây rúng động dư luận địa phương.

Giả danh 'Tổ 373' chặn xe trong đêm, cưỡng đoạt tiền người đi đường

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng đêm khuya, 3 đối tượng giả danh lực lượng "Tổ 373" chặn xe người đi đường để "xử phạt" vi phạm giao thông, cưỡng đoạt tiền. Hành vi này bị Công an phường Vinh Hưng phối hợp Cảnh sát cơ động phát hiện, bắt quả tang khi đang nhận tiền của nạn nhân.

Rượu vào, chuyện nhỏ hóa thành án mạng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bị cáo và bị hại là bạn bè. Trong lúc uống rượu, mâu thuẫn bộc phát, người đàn ông cầm dao tước đi mạng sống của bạn.

Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an

Pháp luật - 10 giờ trước

Hành động nhanh chóng, kịp thời của người phụ nữ ở Phú Thọ đã mang lại niềm vui vỡ òa cho một người phụ nữ khác.

Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Trung Kính (Hà Nội), cơ quan công an đã tạm giữ tài xế ô tô Lexus để phục vụ công tác điều tra.

Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn livestream rao bán các cây hồng muội qua Tiktok, Zalo, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước.

Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Châu Trường Phúc điều khiển xe máy bám theo phụ nữ đi một mình, áp sát rồi có hành vi sàm sỡ để gây hoảng loạn, khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi cướp túi xách.

Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở Huế

Pháp luật

GĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.

Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án

Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án

Pháp luật
Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Pháp luật
Người đàn ông dùng súng tự chế gây án mạng liên hoàn

Pháp luật
Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

