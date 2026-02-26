Mới nhất
Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô

Thứ năm, 10:56 26/02/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Công an Hà Nội thông báo truy tìm Đàm Thị Ngọc Lan (SN 1975, trú tại Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng thông tin điện tử CATP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang xác minh đơn tố giác Đàm Thị Ngọc Lan (SN 1975; trú tại: KĐT Royal City, Số 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô - Ảnh 1.

Đối tượng Đàm Thị Ngọc Lan. Ảnh: CATP Hà Nội

Theo đơn trình báo, vào năm 2016, Lan nói với một số người là có thể mua xe ô tô giá rẻ hơn so với giá thị trường. Tin tưởng đối tượng, một số cá nhân đã chuyển tiền cho Lan để mua xe. Tuy nhiên, Lan không thực hiện được cam kết mua xe ô tô, đồng thời tắt máy, trốn tránh việc trả tiền.

Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về đối tượng Đàm Thị Ngọc Lan thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (SĐT: 0986194222), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

