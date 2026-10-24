Hà Nội: Sau phân luồng nút giao Nguyễn Chí Thanh – La Thành, người dân di chuyển theo 4 lộ trình

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GĐXH - Nhằm phục vụ công tác thi công cầu vượt tại nút giao La Thành – Nguyễn Chí Thanh, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành phương án tổ chức lại giao thông từ xa trên trục đường này. Kế hoạch điều tiết có hiệu lực trong vòng một tháng, từ ngày 24/10 đến hết ngày 25/11.

Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút giao Nguyễn Chí Thanh – La Thành cho người dân - Ảnh 1.Hà Nội công khai vị trí 22 ga metro mới: Người dân xem quy hoạch, góp ý ở đâu?

GĐXH - Người dân tại 22 xã, phường trên địa bàn Hà Nội hiện đã có thể trực tiếp đến trụ sở UBND địa phương để xem bản vẽ chi tiết và đóng góp ý kiến về vị trí đặt ga, lối lên xuống cũng như ranh giới giải phóng mặt bằng của 22 nhà ga metro mới.

Theo phương án mới, các phương tiện lưu thông qua khu vực dự án được hướng dẫn di chuyển theo các lộ trình thay thế cụ thể:

Hướng Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng:

Lộ trình 1: Nguyễn Chí Thanh → Đào Tấn → Đường Láng → Nguyễn Chí Thanh → Trần Duy Hưng.

Lộ trình 2: Đào Tấn → Đường Láng → Huỳnh Thúc Kháng → Nguyễn Chí Thanh → Trần Duy Hưng.

Hướng ngược lại (Trần Duy Hưng đi Nguyễn Chí Thanh):

Lộ trình 1: Trần Duy Hưng → Nguyễn Chí Thanh → Chùa Láng → Huỳnh Thúc Kháng → Kim Mã → Nguyễn Chí Thanh.

Lộ trình 2: Đường Láng → Kim Mã → Nguyễn Chí Thanh.

Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút giao Nguyễn Chí Thanh – La Thành cho người dân - Ảnh 2.

Nhằm phục vụ công tác thi công cầu vượt tại nút giao La Thành – Nguyễn Chí Thanh, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành phương án tổ chức lại giao thông từ xa trên trục đường này. Ảnh: Bảo Loan 

Tại vùng lõi nút giao La Thành – Nguyễn Chí Thanh, dòng phương tiện tiếp tục di chuyển quanh đảo rào chắn theo phương án hiện hữu. Sau khi rào chắn được điều chỉnh mở rộng phục vụ thi công, lòng đường Nguyễn Chí Thanh qua đây thu hẹp lại, chỉ còn bề rộng trung bình khoảng 7,5m.

Song song đó, cơ quan chức năng sẽ đóng điểm quay đầu trên đường Nguyễn Chí Thanh tại vị trí trước cổng phụ Đài Truyền hình Việt Nam; đồng thời sửa chữa, nâng cấp điểm quay đầu trước Khách sạn Bảo Sơn để đảm bảo xe cộ chuyển hướng an toàn, thông suốt.

Sở Xây dựng giao các đơn vị liên quan khẩn trương lắp đặt bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn từ xa, biển báo cấm dừng đỗ tại khu vực nút giao và các tuyến phố lân cận nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột giao thông. Lực lượng điều tiết cũng sẽ ứng trực 24/24 giờ để hướng dẫn, phân làn xe liên tục tại các điểm nút trọng yếu.

Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút giao Nguyễn Chí Thanh – La Thành cho người dân - Ảnh 3.Hà Nội công khai 62 điểm rào chắn thi công, người dân phải biết điều này

Hà Nội có 11 dự án hạ tầng trọng điểm với 62 vị trí rào chắn thi công, ảnh hưởng đến giao thông trên nhiều tuyến đường, đặc biệt vào giờ cao điểm.

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