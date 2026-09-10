Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh

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GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại khu vực ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, TP Hà Nội) vào khoảng 5h30 ngày 27/8/2026.

Theo Page Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại khu vực ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, TP Hà Nội).

Cơ quan chức năng cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 27/8/2026 tại ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh.

Theo đó, xe mô tô BKS 29P1-103.25 do anh Nguyễn Minh Ngọc (SN 2003, trú tại Tuyên Quang) điều khiển (hướng Nguyễn Chí Thanh rẽ trái vào đường Láng) xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 99C-175.09 do anh Dương Đình Duy (SN 2005, trú tại Bắc Ninh) điều khiển (hướng Trần Duy Hưng đi Nguyễn Chí Thanh).

Hậu quả anh Nguyễn Minh Ngọc bị thương.

Hà Nội: Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 1.

Công an Hà Nội thông báo tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: CACC

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật, Phòng CSGT đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân chứng kiến hoặc có hình ảnh, video clip ghi nhận diễn biến vụ tai nạn xin liên hệ cung cấp thông tin về:

- Đội CSGT đường bộ số 3 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội (Địa chỉ: Số 1234 đường Láng, phường Láng, TP Hà Nội).

- Trực tiếp qua cán bộ thụ lý: Thiếu tá Nguyễn Đức Linh – SĐT: 0978.978.828.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp của Nhân dân.

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Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 3.Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến thanh niên đi xe máy SH tử vong

Công an đề nghị ai chứng kiến hoặc có camera ghi lại vụ tai nạn xảy ra rạng sáng nay ở đường Nguyễn Xiển khiến tài xế xe máy tử vong cung cấp cho cơ quan điều tra.

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