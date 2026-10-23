Hà Nội đề xuất điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối với Bến xe khách Yên Sở

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Bến xe Yên Sở chính thức đưa vào khai thác từ ngày 10/10, dự kiến tiếp nhận khoảng 990 lượt xe/ngày. Việc vận hành bến xe mới đóng vai trò quan trọng trong việc "chia lửa", giảm áp lực giao thông cho Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm. Đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện hạ tầng xe buýt kết nối.

Theo phương án đề xuất, hai tuyến buýt chính sẽ được thay đổi điểm đầu cuối để phục vụ trực tiếp bến xe, như sau:

Tuyến số 16: Chuyển điểm đầu cuối từ Bến xe Nước Ngầm về Bến xe Yên Sở. Cự ly toàn tuyến tăng từ 14,15 km lên 16,45 km.

Tuyến số 59: Kéo dài điểm đầu cuối từ điểm đỗ xe buýt Yên Sở (gần trụ sở UBND phường Yên Sở) về Bến xe Yên Sở. Cự ly tuyến tăng từ 38,2 km lên 40,55 km.

Ngày 23/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị vừa gửi UBND thành phố phương án điều chỉnh lộ trình một số tuyến buýt kết nối trực tiếp với Bến xe khách Yên Sở. Ảnh minh họa

Để hạn chế phát sinh khối lượng vận hành khi cự ly kéo dài, tần suất chạy xe sẽ được điều chỉnh giảm nhẹ nhưng vẫn giữ nguyên số lượng phương tiện kế hoạch và vận doanh.

Cụ thể, tuyến số 16 giảm từ 162 xuống 136 lượt xe/ngày; tuyến số 59 giảm từ 120 xuống 112 lượt xe/ngày.

Bên cạnh đó, lộ trình chiều về của tuyến số 04 và 48 cũng được đề xuất nắn vào sảnh trước Bến xe Yên Sở để đón, trả khách. Phương án này không làm tăng cự ly tuyến, vừa đảm bảo an toàn vừa mang lại tiện ích tối đa cho hành khách có nhu cầu chuyển tiếp phương tiện.

Đại diện Sở Xây dựng đánh giá, việc điều chỉnh các tuyến số 16 và 59 hoàn toàn không làm mất vùng phục vụ hiện tại mà còn mở rộng phạm vi tiếp cận đến bến xe mới.

Trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi lưu lượng vận tải liên tỉnh và nhu cầu trung chuyển thực tế để rà soát, đề xuất điều chỉnh thêm các tuyến buýt có điểm tập kết gần khu vực này (như tuyến số 05, 06C-D, 25, 26, 30, 32, 37 và 39).