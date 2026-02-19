Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong dịp Tết Bính Ngọ
GĐXH - Trong 5 ngày cao điểm (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh cả về số vụ và số người tử vong so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 19/2 (tức ngày mùng 3 Tết), Công an TP Hà Nội thông tin, trong 5 ngày cao điểm (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh cả về số vụ và số người tử vong so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét từ việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn.
Theo thống kê, từ ngày 14/2 đến 18/2/2026, lực lượng chức năng đã tổng kiểm soát 58.928 phương tiện, phát hiện và xử lý 1.215 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 24 ô tô, 1.130 xe máy và 61 phương tiện vận tải hành khách.
Kết quả kiểm tra cho thấy khung giờ xảy ra vi phạm nhiều nhất là từ 12h đến 18h với 598 trường hợp. Mức vi phạm phổ biến là dưới 0,25 mg/L khí thở (mức 1), chiếm 829 trường hợp.
Xét theo độ tuổi, nhóm từ 36 đến 55 tuổi vi phạm nhiều nhất với 663 trường hợp; tiếp đến là nhóm trên 55 tuổi với 393 trường hợp. Không ghi nhận trường hợp người dưới 18 tuổi vi phạm nồng độ cồn.
Tính chung toàn thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người tử vong và 08 người bị thương (giảm 6 vụ tai nạn, giảm 7 người tử vong, số người bị thương giữ nguyên so với cùng kỳ năm trước).
Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, kết quả trên thể hiện sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc duy trì tuần tra, kiểm soát xuyên Tết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.
Trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, Phòng CSGT tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ người dân trở lại thành phố và bảo đảm an toàn giao thông tại các lễ hội đầu xuân. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân gây ùn tắc, tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định; đặc biệt siết chặt kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, góp phần để người dân vui xuân, đón Tết an toàn, trọn vẹn.
