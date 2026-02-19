Mới nhất
Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tích

Thứ năm, 15:24 19/02/2026 | Thời sự

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/2 (ngày mồng 3 Tết), trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ lật thuyền đặc biệt thương tâm làm 2 người tử vong, 2 người mất tích.

Theo thông tin từ UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, thời điểm gặp nạn, chiếc thuyền chở 7 người trong một gia đình ở thôn Tân Hóa, trong đó có 3 người lớn và 4 trẻ nhỏ. Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng tổ chức ứng cứu và đưa được 5 người lên bờ (trong đó có 2 người tử vong); hiện còn 2 người mất tích.

Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tích - Ảnh 1.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích. Ảnh Công an xã Tuyên Bình cung cấp

Hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình gặp nạn.

Nguyên nhân vụ lật thuyền đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MINH TÚ
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong dịp Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong dịp Tết Bính Ngọ

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Trong 5 ngày cao điểm (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh cả về số vụ và số người tử vong so với cùng kỳ năm trước.

Điểm danh những nơi có mưa trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh

Điểm danh những nơi có mưa trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực miền Trung nhiều nơi có mưa. Trong khi miền Bắc cũng có mưa nhỏ, trời rét.

Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thời

Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thời

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2) một cháu bé sinh non mới hơn 1 tháng tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch trên đường đi điều trị. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, tới tháng 4/2026, người lao động sẽ được đón 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và dịp 30/4 - 1/5.

Ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, người đàn ông bị xử lý

Ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, người đàn ông bị xử lý

Thời sự - 1 ngày trước

Đăng bài ẩn danh sai sự thật về lực lượng công an trên mạng xã hội, người đàn ông bị xác minh danh tính, buộc xóa bài và đang bị lập hồ sơ xử lý.

Hai thiếu niên đuối nước khi tắm tại Đê Cà Giang vào chiều mùng 1 Tết

Hai thiếu niên đuối nước khi tắm tại Đê Cà Giang vào chiều mùng 1 Tết

Thời sự - 1 ngày trước

Trong 3 thiếu niên xuống tắm tại Đê Cà Giang, 2 người bị đuối nước, chìm mất tích. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm.

Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm

Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm

Thời sự - 1 ngày trước

Du xuân mùng 1 Tết Bính Ngọ, đông đảo người dân Thủ đô đến thăm khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đặc biệt khu vực xin chữ luôn có đông người xếp hàng chờ.

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao?

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dự báo sau đợt không khí lạnh này, khoảng mùng 7-9 tháng Giêng, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới.

Ngày Tết, chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ

Ngày Tết, chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ

Thời sự - 1 ngày trước

Chỉ sau 1 ngày, dưới sự hỗ trợ của công an, chị Phương đã nhận lại được số tiền chuyển nhầm.

Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ

Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong 4 giờ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc (từ 10h đến 14h ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 809 trường hợp vi phạm.

Xem nhiều

Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Thời sự

GĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, tới tháng 4/2026, người lao động sẽ được đón 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và dịp 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết

Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết

Thời sự
Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ

Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ

Thời sự
Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao?

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao?

Thời sự
Điểm danh những nơi có mưa trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh

Điểm danh những nơi có mưa trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời sự

