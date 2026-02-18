Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thời

Thứ tư, 18:23 18/02/2026 | Thời sự

Chiều mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2) một cháu bé sinh non mới hơn 1 tháng tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch trên đường đi điều trị. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Theo thông tin từ fanpage của Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 15h ngày 17/02, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 21B, khu vực nút giao Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Trung tá Phạm Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ một gia đình đang đưa con nhỏ đi chữa bệnh.

Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thời - Ảnh 1.

634814865_934860748877244_1482140708973768547_n

Gia đình anh Đỗ Danh Nhân và chị Phạm Thị Hồng Nhung, trú tại xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình, đang trên đường đưa con là bé Đỗ T.C, sinh non, mới gần 2 tháng tuổi, lên Hà Nội điều trị thì cháu bất ngờ có biểu hiện tím tái, sức khỏe chuyển biến xấu khi đến gần khu vực nói trên.

Trong tình huống cấp bách, gia đình đã nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ đưa cháu vào cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Phạm Anh Tuấn đã nhanh chóng sử dụng xe tuần tra chuyên dụng của CSGT, hỗ trợ đưa gia đình cùng cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nam trong thời gian sớm nhất.

Tại đây, các y bác sĩ trực cấp cứu đã khẩn trương tiếp nhận và tiến hành các biện pháp chuyên môn để cứu chữa. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, bé T.C đã qua cơn nguy kịch.

Gia đình cháu bé sau đó đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã kịp thời hỗ trợ trong thời khắc sinh tử, giúp cháu bé được cứu chữa đúng lúc.

Phạm Trang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, tới tháng 4/2026, người lao động sẽ được đón 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và dịp 30/4 - 1/5.

Ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, người đàn ông bị xử lý

Ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, người đàn ông bị xử lý

Thời sự - 14 giờ trước

Đăng bài ẩn danh sai sự thật về lực lượng công an trên mạng xã hội, người đàn ông bị xác minh danh tính, buộc xóa bài và đang bị lập hồ sơ xử lý.

Hai thiếu niên đuối nước khi tắm tại Đê Cà Giang vào chiều mùng 1 Tết

Hai thiếu niên đuối nước khi tắm tại Đê Cà Giang vào chiều mùng 1 Tết

Thời sự - 17 giờ trước

Trong 3 thiếu niên xuống tắm tại Đê Cà Giang, 2 người bị đuối nước, chìm mất tích. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm.

Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm

Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm

Thời sự - 20 giờ trước

Du xuân mùng 1 Tết Bính Ngọ, đông đảo người dân Thủ đô đến thăm khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đặc biệt khu vực xin chữ luôn có đông người xếp hàng chờ.

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao?

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao?

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Dự báo sau đợt không khí lạnh này, khoảng mùng 7-9 tháng Giêng, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới.

Ngày Tết, chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ

Ngày Tết, chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ

Thời sự - 23 giờ trước

Chỉ sau 1 ngày, dưới sự hỗ trợ của công an, chị Phương đã nhận lại được số tiền chuyển nhầm.

Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ

Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong 4 giờ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc (từ 10h đến 14h ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 809 trường hợp vi phạm.

Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết

Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT (Bộ Công an) về triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân và xử lý nhiều tài xế vi phạm.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thời sự - 2 ngày trước

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

Thời sự - 2 ngày trước

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!

Xem nhiều

Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Thời sự

GĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, tới tháng 4/2026, người lao động sẽ được đón 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và dịp 30/4 - 1/5.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày

Thời sự
Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết

Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết

Thời sự
Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ

Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ

Thời sự
Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao?

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top