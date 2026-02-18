Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao?

Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp

Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rét kéo dài đến hết mùng 3 Tết. Ảnh minh họa





Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (18/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ gây mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ giảm 2-4 độ.

Dự báo, ngày và đêm nay (mùng 2 Tết), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ hôm nay đến ngày mai (mùng 2-3 Tết), ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/2 (mùng 2 Tết) đến ngày 19/2 (mùng 3 Tết) có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Từ mùng 4-6 Tết, khu vực miền Bắc ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, riêng vùng núi có mưa rải rác. Trời chỉ còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-21 độ, cao nhất 23-26 độ, riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu từ 28-30 độ.

Dự báo từ mùng 7-9 tháng Giêng, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh mới. Đây cũng là đợt không khí lạnh có tính chất lệch đông mang theo nhiều hơi ẩm, gây mưa rải rác cho miền Bắc và Thanh Hoá thời gian này. Trong hai ngày 8-9 tháng Giêng, miền Bắc và Thanh Hoá trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3, miền Bắc có thể đón thêm các đợt không khí lạnh với cường độ yếu đến trung bình, gây ra các đợt rét ngắn ngày kèm mưa nhỏ.

Dự báo thời tiết ngày 18/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 25-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.