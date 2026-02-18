Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét ra sao?
GĐXH - Dự báo sau đợt không khí lạnh này, khoảng mùng 7-9 tháng Giêng, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới.
Miền Bắc đón không khí lạnh liên tiếp
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (18/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ gây mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ giảm 2-4 độ.
Dự báo, ngày và đêm nay (mùng 2 Tết), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Từ hôm nay đến ngày mai (mùng 2-3 Tết), ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.
Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/2 (mùng 2 Tết) đến ngày 19/2 (mùng 3 Tết) có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ.
Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.
Từ mùng 4-6 Tết, khu vực miền Bắc ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, riêng vùng núi có mưa rải rác. Trời chỉ còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-21 độ, cao nhất 23-26 độ, riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu từ 28-30 độ.
Dự báo từ mùng 7-9 tháng Giêng, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh mới. Đây cũng là đợt không khí lạnh có tính chất lệch đông mang theo nhiều hơi ẩm, gây mưa rải rác cho miền Bắc và Thanh Hoá thời gian này. Trong hai ngày 8-9 tháng Giêng, miền Bắc và Thanh Hoá trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3, miền Bắc có thể đón thêm các đợt không khí lạnh với cường độ yếu đến trung bình, gây ra các đợt rét ngắn ngày kèm mưa nhỏ.
Dự báo thời tiết ngày 18/2/2026 các vùng trên cả nước:
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.
Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 25-27 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Nam Bộ
Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.
TPHCM
Có mây, nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Mùng 1 Tết, bé 2 tháng tuổi tím tái giữa đường đi điều trị, CSGT lập tức dùng xe đặc chủng đưa đi cấp cứu kịp thờiThời sự - 12 giờ trước
Chiều mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2) một cháu bé sinh non mới hơn 1 tháng tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch trên đường đi điều trị. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu an toàn.
Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?Thời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, tới tháng 4/2026, người lao động sẽ được đón 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và dịp 30/4 - 1/5.
Ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, người đàn ông bị xử lýThời sự - 14 giờ trước
Đăng bài ẩn danh sai sự thật về lực lượng công an trên mạng xã hội, người đàn ông bị xác minh danh tính, buộc xóa bài và đang bị lập hồ sơ xử lý.
Hai thiếu niên đuối nước khi tắm tại Đê Cà Giang vào chiều mùng 1 TếtThời sự - 17 giờ trước
Trong 3 thiếu niên xuống tắm tại Đê Cà Giang, 2 người bị đuối nước, chìm mất tích. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm.
Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu nămThời sự - 20 giờ trước
Du xuân mùng 1 Tết Bính Ngọ, đông đảo người dân Thủ đô đến thăm khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đặc biệt khu vực xin chữ luôn có đông người xếp hàng chờ.
Ngày Tết, chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản lạThời sự - 23 giờ trước
Chỉ sau 1 ngày, dưới sự hỗ trợ của công an, chị Phương đã nhận lại được số tiền chuyển nhầm.
Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính NgọThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong 4 giờ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc (từ 10h đến 14h ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 809 trường hợp vi phạm.
Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 TếtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT (Bộ Công an) về triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân và xử lý nhiều tài xế vi phạm.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mớiThời sự - 2 ngày trước
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương CườngThời sự - 2 ngày trước
Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?Thời sự
GĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, tới tháng 4/2026, người lao động sẽ được đón 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và dịp 30/4 - 1/5.