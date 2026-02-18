Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm

“Mùng 1 Tết năm nào tôi cũng cùng gia đình đến đây xin chữ. Chỉ mong năm mới ông bà, bố mẹ và người thân công việc hanh thông, mọi người gặp nhiều may mắn, bình an”, một vị khách chia sẻ.