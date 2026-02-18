Lễ Giỗ tổ 10/3, dịp 30/4 - 1/5 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Nghỉ lễ tổng cộng 7 ngày dịp Giỗ tổ 10/3 và 30/4 - 1/5

Người lao động sẽ có tổng 7 ngày nghỉ dịp lễ Giỗ tổ và 30/4 - 1/5. Ảnh minh họa





Báo Lao động cho hay, theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Bộ Nội vụ đã có thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2026, Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán), nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, và các ngày lễ, Tết khác trong năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo TPO, bên cạnh kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày và Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liền, còn 3 kỳ nghỉ lễ kéo dài như sau:

Theo lịch nghỉ lễ chính thức áp dụng theo Bộ luật Lao động, năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch) rơi vào Chủ nhật ngày 26/4/2026. Do trùng ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai 27/4/2026. Thông tin này đã được nhiều cơ quan báo chí chính thống như Tuổi Trẻ, VietnamPlus dẫn lại từ hướng dẫn của cơ quan quản lý lao động.

Như vậy, với nhóm người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy – Chủ nhật, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 sẽ kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25 đến 27/4.

Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, chỉ hai ngày sau đó (28–29/4) là hai ngày làm việc xen kẽ, trước khi bước vào kỳ nghỉ 30/4 – 1/5. Theo lịch dương, 30/4/2026 rơi vào thứ Năm, 1/5 rơi vào thứ Sáu. Khi cộng thêm hai ngày cuối tuần 2–3/5, người lao động tiếp tục có 4 ngày nghỉ liên tiếp. Trên mạng xã hội, chuỗi nghỉ dài hiếm gặp này được gọi vui là "kỳ nghỉ Tết thứ 2".

Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 3 ngày

Năm 2026, ngày Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (26/4 Dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4).

Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25/4 đến hết thứ hai 27/4.

Dịp 30/4 và 1/5: Nghỉ 4 ngày

Hai ngày lễ lớn là 30/4 và 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).



