Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2026.

Theo Quyết định, đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, UBND các phường, xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hà Nội tăng mức trần tiền ăn bán trú lên 40.000 - 50.000 đồng/học sinh/ngày ở các cấp. Ảnh minh họa: TL

Danh mục các khoản thu và mức thu được quy định theo mức trần đối với từng dịch vụ, cấp học, bao gồm dịch vụ ăn uống, bán trú; chăm sóc học sinh ngoài giờ; giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa; đưa đón người học và nước uống học sinh. Cụ thể:

Đối với dịch vụ ăn uống:

- Tiền ăn bữa sáng có mức trần 25.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và tiểu học, 30.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp trung học.

- Tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Mức trần tiền ăn đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định.

Đối với dịch vụ chăm sóc bán trú:

- Dịch vụ chăm sóc bán trú có mức trần 235.000 đồng/học sinh/tháng đối với cả ba cấp học mầm non, tiểu học và trung học.

- Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú, gồm công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân, có mức trần 200.000 đồng/học sinh/năm học.

Đối với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ, mức trần là 12.000 đồng/học sinh/giờ ở cấp mầm non và tiểu học; thời lượng một giờ được xác định là 60 phút.

Dịch vụ giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa, ngoài chương trình bổ sung đã được phê duyệt và do cơ sở giáo dục trực tiếp thực hiện, có mức trần 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy ở cấp tiểu học, trung học. Một tiết dạy được tính theo thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định.

Đối với dịch vụ đưa đón người học bằng xe ô tô, mức trần là 10.000 đồng/học sinh/km. Dịch vụ nước uống học sinh có mức trần 16.000 đồng/học sinh/tháng.

Về cơ chế tổ chức thu, các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao có trách nhiệm xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể, được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, bảo đảm không vượt mức trần quy định; báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp (Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc UBND các phường, xã) để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Cơ sở giáo dục không thực hiện thu từ người học các nội dung chi phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ, bảo đảm hoặc đã tính trong mức thu học phí chương trình bổ sung theo quy định tại các Nghị quyết của HĐND Thành phố; trường hợp nội dung dịch vụ có phần chi phí trùng với nội dung chi do nguồn ngân sách nhà nước hoặc học phí chương trình bổ sung bảo đảm thì phải loại trừ phần chi phí này trước khi xác định mức thu từ người học.

Các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao có trách nhiệm sử dụng các khoản thu đúng mục đích, công khai, minh bạch. Các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao được tự chủ quyết định các khoản chi để cung cấp dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; tổ chức công tác kế toán theo đúng quy định của pháp luật về kế toán; mở sổ sách kế toán, sử dụng, quản lý chứng từ, tổ chức hạch toán, theo dõi riêng đảm bảo ghi nhận đầy đủ, chính xác doanh thu và phân bổ đầy đủ, chính xác chi phí đối với từng hoạt động; đăng ký, kê khai, nộp đủ thuế và các khoản thu ngân sách khác (nếu có) theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo tài chính đúng, kịp thời với các cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan có liên quan theo quy định. Thực hiện chế độ công khai theo quy định.

Trường hợp dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao có chênh lệch thu (bao gồm thu từ người học và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định) nhỏ hơn chi, đơn vị tính toán bù đắp khoản thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị, ngân sách nhà nước không cấp bù.

Hà Nội đề xuất tăng mức trần tiền ăn bán trú lên 50.000 đồng/học sinh/ngày GĐXH - Hà Nội đề xuất điều chỉnh mức trần tiền ăn tại các trường. Với học sinh tiểu học, THCS và THPT, mức trần tiền ăn trưa được đề xuất là 50.000 đồng/học sinh/ngày.