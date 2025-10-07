Hình ảnh ngôi trường dân tộc bán trú tại Tuyên Quang ngổn ngang sau mưa lũ

Một tuần sau khi nước rút, khuôn viên trường Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học B Thuận Hòa vẫn ngổn ngang, những vệt bùn đất in ngang tường cao tới hơn 3 mét. Bàn ghế, tủ, ti vi, máy tính, chăn màn học sinh, tất cả đều hỏng nặng.

Sau trận lũ quét do hoàn lưu bão số 10, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học B Thuận Hòa (xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang﻿) bị ngập nặng.

“Chúng tôi chỉ kịp đưa hơn 200 học sinh nội trú về nhà tránh lũ. Rạng sáng hôm sau, nước đã tràn vào, có chỗ ngập gần 4 mét. Cả thầy và trò phải chạy lên đồi cách trường 500m mới thoát”, thầy Vũ Khắc Lân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Trận lũ đã biến ngôi trường từng khang trang thành đống đổ nát. Những dãy lớp học giờ đã lấm lem bùn đất.

“Toàn bộ sách giáo khoa, vở viết, thiết bị thư viện hư hỏng hoàn toàn. Nhiều sổ sách, giáo án, hồ sơ, bằng cấp của giáo viên cũng bị nước cuốn trôi. Nhà trường giờ chỉ còn lại cái xác. Ước tính thiệt hại lên tới gần 2 tỷ đồng", thầy Lân cho hay.

Chỗ ở của học sinh vẫn đầy bùn đất.

Trong đống bùn đất cao ngang gối, những giáo viên kiên nhẫn dọn dẹp, nhặt nhạnh từng quyển sách, chiếc bàn còn sót lại. Họ làm việc suốt nhiều ngày không nghỉ, với mong mỏi sớm dọn sạch để học sinh có thể quay lại trường.

“Trường có hơn 400 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào Mông, Tày, Bố Y. Các em đều ăn ở tại trường, giờ chăn màn, bếp ăn, giường ngủ đều bị lũ cuốn trôi . Mất mát tài sản là rất lớn, nhưng điều khiến chúng tôi day dứt hơn là học trò chưa thể trở lại lớp”, thầy Lân nói.

Lực lượng chức năng hỗ trợ và các thầy cô giáo đang dọn dẹp lại trường.

Theo thầy Lân, trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã hỗ trợ sách vở cho học sinh. Một số đơn vị, cá nhân đã nhận hỗ trợ bàn ghế, đồ dùng cho học sinh. Tuy nhiên, hiện ở địa bàn mưa rất lớn, nước lũ đang có chiều hướng dâng lên nên chưa thể đưa đồ đạc đến trường được.

“Hiện nay, các lực lượng ở địa phương đã đến hỗ trợ dọn dẹp được khoảng 80%. Lo lắng nhất là chỗ ăn, ở cho học sinh sau khi các em trở lại trường. Đồ dùng sinh hoạt ở nhà trường đều đã hỏng hóc hết. Dự kiến nhanh nhất phải thứ 2 (13/10) học sinh mới có thể quay lại trường học”, thầy Lân cho biết.