40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú: Tiếp tục đình chỉ công tác nữ hiệu phó
Bà Đ.T.H.H – Phó Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc Bán trú Tiểu học Kim Thủy – bị đình chỉ công tác thêm 15 ngày sau vụ 40 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.
Liên quan vụ 40 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc sau bữa ăn sáng bán trú ở trường, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) vừa có quyết định gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với bà Đ.T.H.H – Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Kim Thủy, nơi xảy ra vụ việc.
Theo quyết định, bà Đ.T.H.H tiếp tục bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 23/10.Việc gia hạn thời gian đình chỉ được đưa ra do nhiều phụ huynh chưa đồng thuận để bà H. trở lại làm việc, trong khi vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa có kết luận chính thức.
Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, trước đó ngày 26/9, nhiều học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn sáng bằng món bánh do trường cung cấp.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Kim Thủy phối hợp với giáo viên và phụ huynh đã nhanh chóng đưa các em đến cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị. Trong tổng số 75 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc, 40 em phải nhập viện, còn 35 em được theo dõi sức khỏe tại địa phương.
Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trong 4 mẫu thức ăn được kiểm nghiệm, có 1 mẫu thức ăn dương tính với Bacillus cereus, vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, có thể gây nôn, buồn nôn, đau bụng, đặc biệt khi thức ăn nấu chín để lâu. Vi khuẩn này thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu.
Liên quan đến vụ việc, dư luận tại Quảng Trị còn xôn xao trước đoạn clip dài hơn 40 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh được cho là cô Đ.T.H.H - Phó Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy, ngăn cản việc đưa học sinh đi viện, dù có đề nghị của nhân viên y tế. Sự việc càng gây ồn ào khi clip quay tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội.
Chiều 1/10, lãnh đạo Sở GD&ĐT, chính quyền xã Kim Ngân cùng Ban giám hiệu trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy cũng có buổi làm việc với toàn thể phụ huynh về vụ việc cùng những vấn đề khác về ăn bán trú và cá nhân cô Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường.
Tại cuộc họp, hầu hết các phụ huynh kiên quyết yêu cầu các cấp có thẩm quyền đình chỉ ngay công tác đối với cô Đ.T.H.H. Đồng thời, yêu cầu nhà trường thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm, thay nhân viên cấp dưỡng.
