Hà Nội: Thêm một cơ sở siêu thị điện máy Pico không đủ điều kiện PCCC vẫn mở cửa đón khách

Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh, trong danh sách các công trình vi phạm, chưa được nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CPUBND được UBND quận Thanh Xuân công bố, có đến 2 cơ sở kinh doanh của siêu thị điện máy Pico do Công ty cổ phần Pico Retail làm chủ đầu tư được nêu tên.

Cơ sở siêu thị điện máy Pico số 76 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình (Thanh Xuân, TP Hà Nội)

Mặc dù đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động, vậy nhưng, các cơ sở kinh doanh này vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn về tài sản, sức khỏe của người dân nếu chẳng may xảy ra sự cố.

Tại địa chỉ số 76 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), một trong những cơ sở siêu thị điện máy Pico vừa bị cơ quan chức năng quận Thanh Xuân xử phạt vì đã cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Cơ quan chức năng cũng xác định, cơ sở kinh doanh này đã không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ.

Siêu thị điện máy Pico số 76 Nguyễn Trãi mới bị cơ quan chức năng xử phạt 25 triệu đồng vì vi phạm PCCC.

Ngày 7/8, theo ghi nhận của PV, dù đang bị đình chỉ do chưa đảm bảo điều kiện về PCCC, thế nhưng cơ sở siêu thị điện máy Pico số 76 Nguyễn Trãi vẫn "vô tư" mở cửa. Thời điểm PV có mặt, phía bên trong siêu thị có khoảng hơn 10 nhân viên và hàng chục khách hàng. Với vị trí đắc địa ngay mặt đường Nguyễn Trãi, chỉ trong ít giờ cơ sở này đón cả trăm lượt khách thường xuyên ra vào.

Khu vực trưng bày sản phẩm của siêu thị rộng hàng ngàn mét vuông, đa số là các thiết bị điện tử như tủ lạnh, ti vi, bếp từ, đồ gia dụng... Các sản phẩm được xếp trên các kệ, hoặc trưng bày dưới mặt đất, chia thành từng khu riêng biệt. Theo một nhân viên tại đây cho biết, hiện siêu thị sử dụng riêng tầng 1 để bày bán các sản phẩm, cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng; còn tầng 2 và 3 của tòa nhà làm kho chứa đồ.

Dù đang bị đình chỉ hoạt động thế nhưng cơ sở này vẫn ngang nhiên mở cửa.

Dù có quy mô khủng, thế nhưng, qua quan sát, các trang thiết bị PCCC tại siêu thị này còn rất sơ sài, một số bình cứu hỏa được trang bị tại chỗ đã phủ bụi, bị "xếp xó". Bên cạnh đó, nhiều hạng mục tại đây này cũng đã có dấu hiệu xuống cấp, đặc biệt là hệ thống đường dây điện, nhiều điểm dây không được luồn ống nhựa theo quy định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn PCCC.

Được biết, ngày 09/01/2024 Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã ra quyết định số 23/QĐ-CATX-PCCC đình chỉ toàn bộ công trình vi phạm đối với cơ sở siêu thị điện máy Pico số 76 Thanh Xuân do những tồn tại, vi phạm trong lĩnh vực PCCC. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, không rõ vì lý do gì, cơ sở kinh doanh này vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm, thách thức các cơ quan chức năng.

Hệ thống đường dây điện chằng chịt, nhiều điểm dây không được luồn ống nhựa theo quy định.

Trước đó, liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, để xảy ra vụ cháy khiến 56 người chết hồi tháng 9/2023 trên địa bàn quận Thanh Xuân. UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 3371 về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái do có những vi phạm khuyết điểm trong công tác.

