Hà Nội thí điểm đăng ký khai sinh ngay tại giường bệnh, trong 3 tháng cuối năm
GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP. Hà Nội vừa chính thức chấp thuận chủ trương thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bước đi này nhằm tạo thuận lợi tối đa, giúp người dân rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại và hạn chế phải khai báo thông tin nhiều lần.
Thủ tục tại viện, thẩm quyền địa phương không đổi
Theo đó, Thành phố đồng ý với đề xuất của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố về việc mở điểm hỗ trợ làm thủ tục khai sinh trực tiếp cho các gia đình có con chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
UBND Thành phố nhấn mạnh, mô hình thí điểm hoàn toàn không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết cũng như trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.
Đối tượng áp dụng: Trẻ em là công dân Việt Nam sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú trên địa bàn TP. Hà Nội.
Trẻ phải có Giấy chứng sinh cùng các dữ liệu liên quan đầy đủ, thống nhất theo quy định; thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/phường trên địa bàn Thủ đô.
Trường hợp loại trừ không thực hiện thí điểm đối với các trường hợp mang thai hộ hoặc hồ sơ có yếu tố đặc thù cần xác minh, giải quyết theo quy định riêng.
Đối với những hồ sơ chưa thống nhất thông tin hoặc phát sinh nội dung phức tạp, cán bộ tại điểm hỗ trợ có trách nhiệm hướng dẫn rõ ràng, kiểm tra đối chiếu và chỉ dẫn cụ thể nội dung cần bổ sung một lần, tuyệt đối tránh tình trạng người dân phải đi lại nhiều lượt.
Quy trình số hóa, liên thông dữ liệu "ngay tại giường bệnh"
Theo phương án triển khai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố sẽ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bố trí điểm hỗ trợ trực tiếp bên trong bệnh viện. Địa điểm và khu vực làm việc được Sở Y tế cùng bệnh viện bố trí khoa học nhằm bảo đảm không làm ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh chuyên môn.
Tại đây, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử cá nhân để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến với sự hướng dẫn, hỗ trợ thao tác của cán bộ túc trực. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ thực hiện cấp và liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh điện tử lên hệ thống, chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chuẩn xác của dữ liệu y tế này.
Hồ sơ sau đó được luân chuyển điện tử về UBND cấp xã, phường nơi cư trú để thụ lý và trả kết quả theo thẩm quyền. Các xã, phường không được yêu cầu người dân nộp lại những thông tin, giấy tờ đã được khai thác hợp pháp trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
Đồng thời, Công an Thành phố và Bảo hiểm xã hội Thành phố tiếp tục phối hợp thực hiện quy trình liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin.
Thời gian thực hiện thí điểm kéo dài trong 3 tháng cuối năm 2026. Trước ngày 31/12/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố cùng Sở Tư pháp, Sở Y tế và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện mô hình.
Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở thực tiễn để UBND TP. Hà Nội xem xét mở rộng mô hình sang các cơ sở y tế khác trên địa bàn, đẩy mạnh tự động hóa thủ tục hành chính, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô.
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