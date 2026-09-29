30s rửa tay: đừng để thói quen tốt trở thành thao tác qua loa

Hằng năm, ngày 15/10 được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Thế giới Rửa tay với xà phòng, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về một biện pháp đơn giản nhưng có ý nghĩa trong phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Bài học từ đại dịch COVID-19 cũng cho thấy việc giữ đôi bàn tay sạch đóng vai trò quan trọng trong hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc. Dù vậy, thực hiện thường xuyên chưa chắc đã đồng nghĩa với thực hiện đúng. Trong sinh hoạt hằng ngày, chúng ta thường chú ý nhiều đến lòng bàn tay, trong khi mu, kẽ ngón, ngón cái hay đầu ngón có thể chỉ được lướt qua rất nhanh.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy trình thường quy với xà phòng và nước sạch cần tuân theo trình tự nhằm bao phủ toàn bộ bề mặt, với thời gian tối thiểu 30 giây. Khoảng thời gian này không đơn thuần để "đếm cho đủ", mà giúp từng khu vực đều được chú ý thay vì hoàn thành thao tác một cách vội vàng.

6 bước rửa tay đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y Tế:

Quy trình được thực hiện lần lượt như sau:

Bước 1: Làm ướt và làm sạch hai lòng bàn tay. Làm ướt hai lòng bàn tay bằng nước, lấy xà phòng và chà hai lòng bàn tay vào nhau.

Bước 2: Làm sạch mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón. Dùng lòng bàn tay này chà lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia, sau đó đổi bên.

Bước 3: Làm sạch lòng bàn tay và các kẽ ngón. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, đồng thời miết kỹ các kẽ ngón tay để làm sạch những vùng khó tiếp cận.

Bước 4: Làm sạch mặt ngoài các ngón tay. Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia, sau đó đổi bên.

Bước 5: Đừng bỏ quên ngón cái. Dùng bàn tay này xoay quanh ngón cái của bàn tay kia và thực hiện ngược lại.

Bước 6: Làm sạch đầu ngón tay. Xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và thực hiện ngược lại. Sau đó, rửa sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và làm khô tay.

Điểm quan trọng của trình tự trên nằm ở sự bao quát. Mỗi động tác hướng đến một khu vực khác nhau, kể cả các vị trí thường ít được chú ý khi thao tác theo quán tính. Với gia đình có trẻ nhỏ, người lớn có thể cùng con thực hiện từng động tác thay vì chỉ nhắc "nhớ rửa tay". Cách hướng dẫn trực quan giúp trẻ hiểu rằng đây không phải một việc cần làm thật nhanh cho xong, mà là kỹ năng chăm sóc sức khỏe cần được hình thành từ sớm

Khi thao tác vệ sinh cũng được chăm chút hơn

Tần suất sử dụng nhiều lần trong ngày cũng đặt ra thêm một tiêu chí khi lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh khả năng loại bỏ bụi bẩn và hỗ trợ kháng khuẩn, cảm giác sau mỗi lần tiếp xúc với nước và xà phòng cũng ngày càng được người dùng quan tâm.

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Huyền My