Tiêm filler 5-10 năm, nhiều chị em bất ngờ phải nhập viện vì biến chứng

Ngày 28/9, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, trong 2 tháng gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình của Bệnh viện liên tiếp tiếp nhận và điều trị cho 5 trường hợp áp xe vùng mông, ngực có tiền sử tiêm chất làm đầy (filler) từ nhiều năm trước.

Bệnh nhân bị áp xe, nhiễm trùng muộn sau tiêm chất làm đầy. Ảnh: BVCC.

Theo đó, các bệnh nhân đến khám trong tình trạng sưng đau, viêm và hình thành ổ áp xe tại vùng từng tiêm chất làm đầy. Khoảng thời gian từ khi thực hiện thủ thuật đến khi xuất hiện biến chứng kéo dài 5 - 10 năm, khiến nhiều người ban đầu không nghĩ tình trạng hiện tại có liên quan đến mũi tiêm thẩm mỹ cũ.

Qua khai thác bệnh sử, các trường hợp đều từng tiêm tại spa và không có đầy đủ thông tin về loại chất đã tiêm, nhà sản xuất hay nguồn gốc sản phẩm. Việc thiếu thông tin này gây khó khăn cho bác sĩ khi đánh giá loại chất làm đầy đã tiêm, phạm vi tổn thương và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Không chủ quan với các biến chứng muộn sau tiêm chất làm đầy

Theo ThS.BSNT Hoàng Ngọc Huỳnh, Khoa Phẫu thuật Tạo hình và Vi phẫu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các biến chứng muộn sau tiêm chất làm đầy có thể liên quan đến phản ứng viêm, phản ứng dị vật hoặc nhiễm trùng quanh chất liệu đã được đưa vào cơ thể.

Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể cần phối hợp thăm khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm vi sinh, mô bệnh học và các phương pháp điều trị khác nhau.

Chất làm đầy, mô bị hoại tử được các bác sĩ lấy ra ngoài. Ảnh: BVCC.

Khi ổ áp xe đã hình thành, người bệnh có thể cần được dẫn lưu, lấy bệnh phẩm xét nghiệm, sử dụng kháng sinh theo chỉ định; một số trường hợp cần phẫu thuật loại bỏ tổ chức viêm, hoại tử hoặc vật liệu liên quan. Nếu tổn thương tiến triển nặng, tình trạng viêm nhiễm có thể lan rộng, gây tổn thương da và mô mềm.

Theo BS Huỳnh, người bệnh không nên cho rằng đã tiêm chất làm đầy từ nhiều năm trước thì hoàn toàn không còn nguy cơ biến chứng. Khi tại vị trí từng tiêm xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau, khối bất thường, chảy dịch hoặc mủ, cần đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa để được đánh giá chính xác tình trạng.

Đặc biệt, người từng tiêm chất làm đầy cần chủ động thông báo với bác sĩ về tiền sử thẩm mỹ, kể cả khi thủ thuật đã thực hiện từ nhiều năm trước. Những thông tin như thời điểm tiêm, vị trí tiêm, loại sản phẩm và cơ sở thực hiện có giá trị quan trọng trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

Để đảm bảo an toàn khi có ý định thẩm mỹ, các chuyên gia khuyến cáo, người dân chỉ thực hiện thủ thuật tiêm chất làm đầy tại cơ sở y tế được phép và do người có chuyên môn thực hiện; tìm hiểu rõ sản phẩm trước khi tiêm; không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, lưu giữ thông tin về sản phẩm, thời điểm, vị trí tiêm và cơ sở thực hiện để cung cấp cho bác sĩ khi cần. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời; không tự ý chích, nặn, dẫn lưu tổn thương hoặc sử dụng thuốc theo kinh nghiệm, tránh trường hợp xấu có thể xảy ra.

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