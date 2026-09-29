Dựng 'bác sĩ', tạo bệnh nhân khỏi u rồi bán 'thuốc Nam gia truyền': Kịch bản lừa bệnh nhân trên mạng

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam 8 người để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sản xuất, buôn bán các sản phẩm được quảng cáo là "thuốc Nam gia truyền" chữa bệnh khối u. Đáng chú ý, nhóm này được xác định đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, đóng giả người từng khỏi bệnh và "bác sĩ" để tiếp cận khách hàng.

Từ những câu chuyện "khỏi u" trên mạng xã hội

Theo thông tin từ cơ quan Công an, Công an phường Hà Đông phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải nội dung giới thiệu các sản phẩm mang tên "Tiêu Giáp Đường", "Tiêu Giáp Thiện", được giới thiệu như "thuốc Nam gia truyền" có khả năng chữa các bệnh liên quan đến khối u.

Điều đáng chú ý là việc tiếp cận khách hàng không chỉ dừng ở những bài đăng giới thiệu công dụng. Một số tài khoản được sử dụng để tạo dựng hình ảnh người từng mắc bệnh và đã khỏi sau khi sử dụng sản phẩm. Những câu chuyện về quá trình điều trị, kết quả được chia sẻ theo hướng tạo niềm tin cho người đang tìm kiếm phương pháp chữa u trên mạng.

Theo thông tin điều tra, Vương Mạnh Điệt (SN 2002, trú tại xã Thạch Thất, TP Hà Nội) và Lê Hồng Quân (SN 1998, trú tại xã Chiến Thắng, TP Hà Nội) được xác định đóng giả những người từng mắc bệnh và đã khỏi, sau đó chia sẻ "kinh nghiệm điều trị". Khi có người quan tâm, hai người này thu thập số điện thoại rồi chuyển cho nhóm bán hàng. Cách tiếp cận này khiến một lời giới thiệu trên mạng xã hội được nối tiếp bằng quá trình tư vấn trực tiếp. Sau khi có thông tin liên hệ của người quan tâm, nhóm này tiếp tục sử dụng Zalo để trao đổi.

Các đối tượng được cho là đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để tiếp cận người có nhu cầu điều trị khối u. (Ảnh: Bộ Công an)

Xuất hiện 'bác sĩ' tư vấn từ Facebook sang Zalo

Theo cơ quan điều tra, Lưu Tuấn Nghĩa (SN 1999, trú tại Lạc Hoài, Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh), Đinh Mạnh Đức (SN 2001, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng), Hoàng Quốc Đạt (SN 2001, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và Triệu Thị Thảo (SN 2003, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội) được xác định đóng giả "bác sĩ Thiện", sử dụng các nội dung đã chuẩn bị để tư vấn, "thăm khám" và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.

Như vậy, người đang tìm kiếm thông tin về bệnh trên mạng có thể lần lượt gặp nhiều vai trò khác nhau: từ một người kể câu chuyện từng mắc bệnh, đến người tự nhận là thầy thuốc và cuối cùng là bên cung cấp chế phẩm.

Toàn bộ quá trình diễn ra trên môi trường trực tuyến, trong khi người mua không trực tiếp gặp người tư vấn hoặc kiểm chứng cơ sở phía sau những lời giới thiệu.

Nguyên liệu không rõ nguồn gốc được đưa vào đóng gói

Theo thông tin được cơ quan chức năng công bố, Nguyễn Văn Tú được xác định sử dụng các tài khoản mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng và phối hợp với Dương Thị Quỳnh, chủ một hộ kinh doanh tại Hà Nội, trong quá trình sản xuất, đóng gói.

Nguyên liệu gồm các loại thân, lá thực vật không rõ nguồn gốc, sau đó được xử lý thành dạng đoạn, bột hoặc cao. Thành phẩm được đóng chai, dán nhãn và đưa ra thị trường dưới nhiều tên gọi, trong đó có "Tiêu Giáp Đường" và "Tiêu Giáp Thiện".

Điều đáng lưu ý, theo cơ quan chức năng, Sở Y tế Hà Nội chưa tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của các mặt hàng này. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cũng chưa tiếp nhận hồ sơ và chưa cấp số đăng ký lưu hành đối với 10 sản phẩm được kiểm tra. Những thông tin này cho thấy người mua không nên chỉ dựa vào tên gọi "thuốc Nam gia truyền", câu chuyện truyền miệng hay lời giới thiệu trên mạng để xác định một sản phẩm có phải là thuốc và có phù hợp với việc điều trị hay không.

Cẩn trọng trước những lời quảng cáo về sản phẩm có khả năng chữa khối u trên mạng xã hội. (Ảnh minh hoạ)

26 người được xác định là bị hại, hơn 1.400 trường hợp đang được xác minh

Theo Công an phường Hà Đông, đến thời điểm công bố thông tin, cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn trình báo và làm việc với 26 người được xác định là bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu khoảng 244,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đang xác minh thông tin của hơn 1.400 trường hợp từng mua các mặt hàng liên quan.

Ngày 9/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến ngày 11/9/2026, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 8 người liên quan, theo khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Người có khối u cần đặc biệt thận trọng với lời hứa 'chữa khỏi'

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo tới người dân nói chung và người đang người đang mắc bệnh không nên xem những câu chuyện chia sẻ trên mạng như bằng chứng về hiệu quả điều trị. Một người kể rằng mình từng mắc u rồi khỏi sau khi sử dụng một chế phẩm không đồng nghĩa với việc chế phẩm đó có tác dụng điều trị. Tình trạng sức khỏe của mỗi người còn phụ thuộc vào loại bệnh, vị trí tổn thương, mức độ tiến triển, phương pháp điều trị và nhiều yếu tố khác.

Đặc biệt, với các bệnh lý liên quan đến ung thư hoặc khối u, việc chẩn đoán cần dựa trên thăm khám và các phương tiện cận lâm sàng phù hợp. Người bệnh cần trao đổi với bác sĩ để xác định bản chất tổn thương cũng như hướng xử trí.

Các sản phẩm được giới thiệu trên mạng với những lời hứa như "chữa khỏi", "đánh bay khối u" hay thay thế hoàn toàn phương pháp điều trị tại bệnh viện cần được kiểm chứng kỹ trước khi sử dụng. Người đang điều trị cũng không nên tự ý ngừng thuốc, bỏ lịch tái khám hoặc thay đổi phác đồ chỉ vì nhận được lời tư vấn từ một tài khoản mạng xã hội.

Đừng để nỗi lo bệnh tật trở thành điểm yếu để kẻ xấu lợi dụng

Với người mắc bệnh, đặc biệt là những trường hợp đang lo lắng về kết quả chẩn đoán, một câu chuyện "đã khỏi bệnh" có thể tạo cảm giác hy vọng. Tuy nhiên, chính tâm lý đó cũng có thể bị lợi dụng bằng những lời giới thiệu thiếu căn cứ.

Qua vụ việc này cho thấy một thủ đoạn không chỉ dựa vào việc đưa thông tin về hàng hóa lên mạng, mà còn xây dựng nhiều bước tiếp xúc với người có nhu cầu: tạo câu chuyện về người từng khỏi bệnh, chuyển sang tư vấn dưới danh nghĩa "bác sĩ", sau đó giới thiệu mặt hàng để bán.

Vì vậy, trước khi bỏ tiền mua bất kỳ chế phẩm nào được giới thiệu có khả năng điều trị bệnh, người dân cần kiểm tra rõ đó là thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay một loại sản phẩm khác; thông tin về nguồn gốc, thành phần, đơn vị chịu trách nhiệm và tình trạng pháp lý của mặt hàng.

Quan trọng hơn, với bệnh lý nghiêm trọng, mạng xã hội không thể thay thế cho quá trình chẩn đoán và điều trị tại cơ sở y tế. Đừng để một lời hứa "chữa khỏi" được kể trên màn hình trở thành lý do khiến người bệnh trì hoãn một phương pháp điều trị cần thiết.

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