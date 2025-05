Hà Nội tiếp tục cam kết không để cảnh phụ huynh học sinh xếp hàng nộp hồ sơ

Công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2025-2026 của các trường công lập trên địa bàn Hà Nội chính thức bắt đầu từ ngày 1/7.

Nhiều phụ huynh mang theo hồ sơ đến cổng trường đễ xếp hàng xin học cho con.

Dự kiến, các trường mầm non tuyển mới khoảng 95.000 trẻ vào nhà trẻ và 52 nghìn trẻ vào mẫu giáo; các trường tiểu học tuyển khoảng 155 nghìn học sinh lớp 1; các trường trung học cơ sở tuyển khoảng 161.000 học sinh lớp 6.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2024-2025, toàn thành phố dự kiến có 127 nghìn học sinh lớp 9 đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Các trường THPT công lập toàn thành phố sẽ tuyển khoảng khoảng 64% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2025-2026.

Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp đang được toàn ngành khẩn trương triển khai, đảm bảo 100% học sinh đều được đi học đúng độ tuổi.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngành kiên quyết và cam kết không để xảy ra tình trạng phụ huynh phải xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh.

"Đây cũng là một thông điệp của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô Hà Nội. Ngành giáo dục đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo đối với tất cả các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, kể cả trường công và trường tư áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục và tất cả tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến. Cho nên 3 năm trở lại đây, không còn hiện tượng xếp hàng ở các cổng trường học. Năm nay chúng tôi tiếp tục duy trì nội dung này để tăng cường vận động đối với các phụ huynh học sinh, không nên tạo áp lực làm ảnh hưởng trong dư luận xã hội về nét đẹp học đường trong bối cảnh hiện nay", ông Cương nói.

Để tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh an toàn, minh bạch, chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị cơ sở, nhà trường công khai việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên Cổng thông tin điện tử của ngành.

Đồng thời phối hợp với Uỷ ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tuyên truyền, công khai trước khi bắt đầu tuyển sinh ít nhất 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị nộp hồ sơ nhập học cho học sinh tại các trường trên địa bàn.

Thượng tá Vũ Thị Thuỷ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện các thông tin về cư trú của học sinh được cập nhật trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các trường không yêu cầu phụ huynh phải làm thủ tục xác nhận nơi cư trú khi tuyển sinh đầu cấp.

"Giấy xác nhận thông tin cư trú này chỉ áp dụng trước đây là hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư chưa hoàn thiện, còn hiện nay đã hoàn thiện và đã áp dụng app VNeID này thì chúng ta không được yêu cầu xác nhận giấy thông tin cư trú này nữa. Đối với cả những trường hợp mà hiện nay nhà trường không tra cứu được thông tin trên app VNeID, Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị là lập danh sách gửi về công an cấp xã, công an cấp xã tiếp nhận và phối hợp cùng với nhà trường để rà soát về thông tin của học sinh", Thượng tá Vũ Thị Thuỷ nói.