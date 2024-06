Hà Nội và các tỉnh lân cận mưa dông diện rộng, chịu hàng nghìn cú sét, nguyên nhân vì sao?

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lượng mưa từ 19 giờ ngày 4/6 đến 8 giờ sáng ngày 5/6 ghi nhận đã có nơi trên 150 mm như Bản Quan (Lào Cai) 271,6 mm, Bản Giang (Lai Châu) 213,6 mm, Xuân Minh (Hà Giang) 178,6mm, Lòng Dinh (Quảng Ninh) 156,4 mm, Gia Phú (Lào Cai) 154,8 mm.

Nhiều nơi ở Hà Nội ghi nhận lượng mưa rất lớn trong sáng nay 5/6.

Thủ đô Hà Nội cũng đón mưa rất lớn trong sáng nay. Chỉ hơn một giờ đồng hồ, nhiều nơi ở Hà Nội ghi nhận lượng mưa rất lớn như Hoàng Mai khoảng 110 mm, Nam Từ Liêm 100,3 mm, Cầu Giấy 70,3 mm, Thanh Xuân 67,3 mm.

Cùng với đó, từ 6 - 7 giờ sáng nay (5/6) có 3.513 cú sét, trong đó có 2.322 cú sét đánh từ mây xuống đất; từ 7 giờ đến 8 giờ có 4.060 cú sét, trong đó có 2.855 cú sét đánh từ mây xuống đất; từ 8 giờ đến 9 giờ có 2.642 cú sét, trong đó có 1.848 cú sét đánh từ mây xuống đất.

Như vậy, từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 5/6, có tổng cộng 10.215 cú sét đánh xuống Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) nói về mưa dông sáng nay 5/6/2024.

Theo ông Vũ Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) nhận định, từ ngày 5/6 đến đêm 6/6, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều tối ngày 5/6 đến đêm 6/6, khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40 - 70mm, có nơi trên 100mm.

Nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ bị nén yếu bởi bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc. Đây là nguyên nhân gây ra mưa đặc trưng tháng 5 và 6, mưa kèm theo nhiều dông, gây ra lốc sét và mưa đá.

Dự báo, trong thời gian tới, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ vẫn còn tồn tại, tuy nhiên không khí lạnh phía Bắc suy yếu và rút dần ra phía Đông, mưa lớn sẽ không tập trung nhiều như đêm qua và sáng nay. Lượng mưa sẽ giảm dần song cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá đến hết ngày mai (6/6). Từ ngày 7-9/6, khả năng Bắc Bộ sẽ lại có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to.

