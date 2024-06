Hà Nội xảy ra 454 cú sét đánh xuống mặt đất, ngập úng nhiều tuyến phố

Sáng 5/6, khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội đón trận mưa lớn xối xả kèm sấm sét đánh dữ dội kéo dài chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Theo Đời sống & Pháp luật, thông tin từ Đài Khí tượng Cao không cho biết, chỉ trong vòng 10 phút đã có 454 cú sét đánh xuống mặt đất ở Hà Nội.

Mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc có thể kéo dài đến ngày 6/6. Cảnh báo nhiều nơi mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa lên đến 200mm. Nguy cơ kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Sấm sét đánh dữ dội trong trận mưa lớn sáng 5/6 (nguồn ảnh: Kinhtedothi).

Dự báo trong những giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Các nơi khác có mưa trên 90 mm như: Bản Giang (Lai Châu) 170,8 mm, Xuân Minh (Hà Giang) 166,2 mm, Gia Phú (Lào Cai) 130,4 mm, Hồng Ca (Yên Bái) 127,8 mm, Cần Yên (Cao Bằng) 93,8 mm…

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20-30cm; Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm bao gồm:

Theo dự báo thời tiết, từ ngày 5/6 đến đêm 6/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-120 mm, có nơi trên 200 mm.

Khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu. Ảnh: Kinhtedothi

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ.

Người dân di chuyển khó khăn trong biển nước.

Nhiều tuyến đường bị tắc ngẽn do mưa lớn. Ảnh: Báo Công lý

Người dân chật vật đi làm dưới mưa. Ảnh: Kinhtedothi

Đường phố Hà Nội mênh mông biển nước. Ảnh: Vietnam+