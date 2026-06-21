Hà Nội: Xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày

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Thông tin từ Công an TP Hà Nội, thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố, từ ngày 11-17/6/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong số các trường hợp vi phạm có 07 người điều khiển ô tô, 1.200 người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và 60 người điều khiển các loại phương tiện khác.

Trong số các trường hợp vi phạm có người điều khiển ô tô. Ảnh: CACC

Tối 17/6, tại nút giao Phùng Hưng - đường 19/5, phường Hà Đông, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua hơn một giờ làm nhiệm vụ, Tổ công tác đã phát hiện 3 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Điển hình, lúc 19 giờ 59 phút, Tổ công tác kiểm tra anh B.Q.T (SN 1969, trú tại Hà Nội), điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29T1-922.xx. Kết quả kiểm tra xác định người này có nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg/l khí thở.

CSGT tiến hành kiểm soát đối với cả người điều khiển ô tô và xe máy. Ảnh: CACC

Đến 20 giờ 05 phút, Tổ công tác tiếp tục phát hiện anh V.V.S (SN 1983, trú tại Hà Nội), điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 33P2-06.xx, vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg/l khí thở.

Làm việc với lực lượng Cảnh sát giao thông, các trường hợp vi phạm đều thừa nhận đã sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện. Tổ công tác đã lập biên bản và xử lý theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được duy trì thường xuyên trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn và địa điểm vui chơi, giải trí. Công tác kiểm soát được triển khai tại nhiều khung giờ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg/lít sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, nhu cầu tụ tập xem bóng đá, liên hoan và sử dụng đồ uống có cồn có thể gia tăng. Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng.