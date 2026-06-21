Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày

Chủ nhật, 11:31 21/06/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ ngày 11-17/6/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố, từ ngày 11-17/6/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong số các trường hợp vi phạm có 07 người điều khiển ô tô, 1.200 người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và 60 người điều khiển các loại phương tiện khác.

Hà Nội: Xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày - Ảnh 1.

Trong số các trường hợp vi phạm có người điều khiển ô tô. Ảnh: CACC

Tối 17/6, tại nút giao Phùng Hưng - đường 19/5, phường Hà Đông, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua hơn một giờ làm nhiệm vụ, Tổ công tác đã phát hiện 3 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Điển hình, lúc 19 giờ 59 phút, Tổ công tác kiểm tra anh B.Q.T (SN 1969, trú tại Hà Nội), điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29T1-922.xx. Kết quả kiểm tra xác định người này có nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg/l khí thở.

Hà Nội: Xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày - Ảnh 2.

CSGT tiến hành kiểm soát đối với cả người điều khiển ô tô và xe máy. Ảnh: CACC

Đến 20 giờ 05 phút, Tổ công tác tiếp tục phát hiện anh V.V.S (SN 1983, trú tại Hà Nội), điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 33P2-06.xx, vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg/l khí thở.

Làm việc với lực lượng Cảnh sát giao thông, các trường hợp vi phạm đều thừa nhận đã sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện. Tổ công tác đã lập biên bản và xử lý theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn được duy trì thường xuyên trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn và địa điểm vui chơi, giải trí. Công tác kiểm soát được triển khai tại nhiều khung giờ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Hà Nội: Xử lý 1.267 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày - Ảnh 3.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg/lít sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, nhu cầu tụ tập xem bóng đá, liên hoan và sử dụng đồ uống có cồn có thể gia tăng. Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Quy định mới nhất về mức phạt nồng độ cồn áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về mức phạt nồng độ cồn áp dụng từ 2026

Người đàn ông xách can rượu, bỏ xe máy rời đi khi bị phạt nồng độ cồn kịch khung

Người đàn ông xách can rượu, bỏ xe máy rời đi khi bị phạt nồng độ cồn kịch khung

Hà Nội: CSGT phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức cao trong ngày thứ 2 nghỉ Tết Dương lịch

Hà Nội: CSGT phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức cao trong ngày thứ 2 nghỉ Tết Dương lịch

Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025

Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025

Tài xế Mercedes đi ngược chiều đêm Noel, vi phạm nồng độ cồn gấp 2,8 lần 'kịch khung'

Tài xế Mercedes đi ngược chiều đêm Noel, vi phạm nồng độ cồn gấp 2,8 lần 'kịch khung'

Cùng chuyên mục

Giàu có nhưng không kiêu ngạo: 4 con giáp càng thành công càng ít khoe khoang

Giàu có nhưng không kiêu ngạo: 4 con giáp càng thành công càng ít khoe khoang

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây chính là những người như vậy. Dù đứng ở vị trí cao hay sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, họ vẫn giữ được thái độ khiêm tốn đáng quý.

Dự báo thời tiết cả nước 9 ngày tới: Nơi nào sẽ có mưa to?

Dự báo thời tiết cả nước 9 ngày tới: Nơi nào sẽ có mưa to?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận định thời tiết từ đêm 21/6 đến ngày 29/6, cơ quan khí tượng cho hay, từ 25/6, nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ và xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.

Khu du lịch biển Quất Lâm ở Ninh Bình chính thức mang tên mới

Khu du lịch biển Quất Lâm ở Ninh Bình chính thức mang tên mới

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Từng là điểm du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Nam Định cũ, Khu du lịch biển Quất Lâm, tỉnh Ninh Bình nay mang tên mới là Giao Ninh mở ra kỳ vọng mở ra một chương phát triển mới.

Dự báo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2026 năm Bính Ngọ cho con giáp Tý, Thân, Thìn và cách khai tài vượng vận mang lại may mắn

Dự báo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2026 năm Bính Ngọ cho con giáp Tý, Thân, Thìn và cách khai tài vượng vận mang lại may mắn

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 5 âm lịch cho 3 con giáp Thân, Tý, Thìn dưới đây. Các con giáp nên lưu ý những điều này để mang lại may mắn.

Bảng lương mới nhất của Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân Quốc phòng theo mức lương cơ sở mới

Bảng lương mới nhất của Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân Quốc phòng theo mức lương cơ sở mới

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu và bảng lương công nhân quốc phòng được thực hiện theo Thông tư 74/2026/TT-BQP.

Dự báo thời tiết hôm nay 20/6: Khu vực nào tiếp tục có mưa to?

Dự báo thời tiết hôm nay 20/6: Khu vực nào tiếp tục có mưa to?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dự báo thời tiết ngày 20/6, thời tiết cả nước nắng đến nắng nóng, chiều tối mưa dông vài nơi, có nơi mưa to.

Trung vận phất lên mạnh mẽ: 4 con giáp sớm có cuộc sống đủ đầy trước tuổi nghỉ hưu

Trung vận phất lên mạnh mẽ: 4 con giáp sớm có cuộc sống đủ đầy trước tuổi nghỉ hưu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những con giáp khi bước vào giai đoạn trung vận thường gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ với sự nghiệp ổn định và tài chính ngày càng vững mạnh.

Tháng sinh Âm lịch của người sống khiêm nhường

Tháng sinh Âm lịch của người sống khiêm nhường

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người có tháng sinh Âm lịch dưới đây không thích phô trương, biết đối nhân xử thế và càng về sau càng gặt hái nhiều thành công.

Tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ Quân đội sắp có sự thay đổi từ ngày 1/7/2026?

Tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ Quân đội sắp có sự thay đổi từ ngày 1/7/2026?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, cách tính tiền lương, phụ cấp và trợ cấp của các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được thực hiện theo Thông tư số 74/2026/TT-BQP.

Hà Nội: Xe bồn đi vào làn xe máy trên cầu Nhật Tân gây tai nạn chết người

Hà Nội: Xe bồn đi vào làn xe máy trên cầu Nhật Tân gây tai nạn chết người

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bất chấp biển báo phân làn, chiếc xe bồn trộn bê tông mang biển kiểm soát Hà Nội vẫn ngang nhiên đi vào làn đường dành riêng cho xe máy trên cầu Nhật Tân. Hậu quả, chiếc xe này đã va chạm và cán tử vong tại chỗ một người đi xe máy vào chiều nay (19/6).

Xem nhiều

Trung vận phất lên mạnh mẽ: 4 con giáp sớm có cuộc sống đủ đầy trước tuổi nghỉ hưu

Trung vận phất lên mạnh mẽ: 4 con giáp sớm có cuộc sống đủ đầy trước tuổi nghỉ hưu

Đời sống

GĐXH - Có những con giáp khi bước vào giai đoạn trung vận thường gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ với sự nghiệp ổn định và tài chính ngày càng vững mạnh.

Tháng sinh Âm lịch của người sống khiêm nhường

Tháng sinh Âm lịch của người sống khiêm nhường

Đời sống
Công an Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần liên hệ làm việc ngay

Công an Cao Bằng công bố danh sách hàng loạt biển số xe bị phạt nguội, ai có trong danh sách cần liên hệ làm việc ngay

Đời sống
4 con giáp đeo vàng là 'trúng vía': Tài lộc tăng vọt, vận may bủa vây

4 con giáp đeo vàng là 'trúng vía': Tài lộc tăng vọt, vận may bủa vây

Đời sống
Hà Nội: Xe bồn đi vào làn xe máy trên cầu Nhật Tân gây tai nạn chết người

Hà Nội: Xe bồn đi vào làn xe máy trên cầu Nhật Tân gây tai nạn chết người

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top