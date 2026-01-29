Quy định mới nhất về mức phạt nồng độ cồn áp dụng từ 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Quy định về mức phạt nồng độ cồn đối với các loại xe

Dưới đây là mức phạt nồng độ cồn theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP:

Mức phạt nồng độ cồn đối với xe đạp, xe đạp máy

Nồng độ cồn Mức phạt Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở 100.000 - 200.000 đồng Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở 300.000 - 400.000 đồng Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở 400.000 - 600.000 đồng

Mức phạt nồng độ cồn đối với xe máy

Nồng độ cồn Mức phạt Hình phạt bổ sung Trừ điểm GPLX Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng Trừ 04 điểm Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng Trừ 10 điểm Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng

Mức phạt nồng độ cồn đối với xe máy chuyên dùng

Nồng độ cồn Mức phạt Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở Phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng

Mức phạt nồng độ cồn đối với ô tô

Nồng độ cồn Mức phạt Hình phạt bổ sung Trừ điểm GPLX Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở 6.000.000 - 8.000.000 đồng Tước quyền sử dụng GPLX từ 10 - 12 tháng 04 điểm Vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở 18.000.000 - 20.000.000 đồng Tước quyền sử dụng GPLX từ 10 - 12 tháng 10 điểm Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở 30.000.000 - 40.000.000 đồng Tước quyền sử dụng GPLX từ 22 - 24 tháng

Vi phạm nồng độ cồn tài xế bị phạt rất nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Quy tắc trừ điểm giấy phép lái xe mới nhất 2025

Từ ngày 1/1/2025, hệ thống trừ điểm giấy phép lái xe chính thức được áp dụng theo Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ 2024 và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 50 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tại Điều 58 Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ 2024, điểm của giấy phép lái xe được quy định như sau:

1. Điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết.

2. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

3. Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó. Sau thời hạn ít nhất là 06 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 7 Điều 61 của Luật này do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

4. Giấy phép lái xe sau khi đổi, cấp lại, nâng hạng được giữ nguyên số điểm của giấy phép lái xe trước khi đổi, cấp lại, nâng hạng.

5. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thẩm quyền trừ điểm giấy phép lái xe.

6. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này; quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe; quy định lộ trình thực hiện Điều này. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoản 3 Điều này.

Tại khoản 1 Điều 50 Nghị định 168/2024/NĐ-CP với các nguyên tắc sau:

- Việc trừ điểm được thực hiện ngay sau khi quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành. Không phải chờ đến khi nộp phạt mới bị trừ điểm.

- Trường hợp cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần mà bị xử phạt trong cùng một lần, nếu có từ 02 hành vi vi phạm trở lên theo quy định bị trừ điểm giấy phép lái xe thì chỉ áp dụng trừ điểm đối với hành vi vi phạm bị trừ nhiều điểm nhất.

- Trường hợp số điểm còn lại của giấy phép lái xe ít hơn số điểm bị trừ thì áp dụng trừ hết số điểm còn lại của giấy phép lái xe đó.

- Trường hợp GPLX tích hợp nhiều hạng xe, việc trừ điểm chỉ áp dụng cho đúng hạng xe vi phạm.

Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025 Năm 2025, Phòng CSGT Bắc Ninh xử lý 39.676 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy, trong đó 39.637 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 39 trường hợp vi phạm ma túy.