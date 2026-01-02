Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025
Năm 2025, Phòng CSGT Bắc Ninh xử lý 39.676 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy, trong đó 39.637 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 39 trường hợp vi phạm ma túy.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, trong năm 2025, đơn vị tổ chức 36.162 ca tuần tra, kiểm soát, huy động 151.308 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm soát 1.529.420 lượt phương tiện.
Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 142.880 trường hợp vi phạm giao thông , thu nộp ngân sách Nhà nước 250,255 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 11.238 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 33.192 trường hợp, tạm giữ 52.125 phương tiện (gồm 924 ô tô, 48.895 mô tô và 2.303 phương tiện khác).
Đặc biệt, trong năm, lực lượng CSGT Bắc Ninh xử lý 39.676 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy, trong đó 39.637 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 39 trường hợp vi phạm ma túy với tổng số tiền phạt trên 183 tỷ đồng.
Ngoài ra, các vi phạm khác cũng được xử lý nghiêm như: 55.884 trường hợp vi phạm tốc độ; 4.103 trường hợp cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải, quá khổ; 6.462 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường, vượt sai quy định hoặc không chấp hành tín hiệu giao thông; 7.329 trường hợp vi phạm trong chuyên đề xe khách và 8.616 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh xác định tiếp tục xây dựng địa bàn an toàn giao thông, văn minh, hiện đại, trong đó lực lượng CSGT giữ vai trò nòng cốt. Trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát, tiến tới triển khai camera AI và xây dựng bản đồ số giao thông. Đồng thời, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, quá tải, quá khổ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, phấn đấu duy trì bền vững mục tiêu “Tỉnh an toàn giao thông” trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
