Tài xế Mercedes đi ngược chiều đêm Noel, vi phạm nồng độ cồn gấp 2,8 lần 'kịch khung'
GĐXH - Trong đêm Noel 24/12, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện một tài xế ô tô Mercedes đi ngược chiều và vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,132 mg/L khí thở, cao gấp 2,8 lần mức “kịch khung”, bị xử phạt 54 triệu đồng.
Ngày 25/12, thông tin với PV, trung tá Phạm Văn Chiến – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, tối 24/12 (đêm Noel), trong quá trình tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện một tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn gấp 2,8 lần mức "kịch khung".
Theo đó, khoảng 19h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một ô tô nhãn hiệu Mercedes mang biển kiểm soát 30L-975.xx đi ngược chiều từ phố Nguyễn Quốc Trị ra đường Phạm Hùng. Tài xế điều khiển phương tiện được xác định là N.H.T (44 tuổi, trú tại Hà Nội), có biểu hiện bất thường nên lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.
Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế này vi phạm ở mức 1,132 mg/L khí thở, cao gấp 2,8 lần mức "kịch khung" theo quy định tại Nghị định 168.
Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế N.H.T với các lỗi: điều khiển ô tô đi ngược chiều đường; điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở.
Với các vi phạm trên, tài xế T bị phạt tiền 54 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.
