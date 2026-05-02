Người đàn ông xách can rượu, bỏ xe máy rời đi khi bị phạt nồng độ cồn kịch khung
Bị CSGT phát hiện nồng độ cồn gấp hơn 2,5 lần kịch khung, ông T. (52 tuổi, ở Hà Nội) không ký biên bản, sau đó xách can rượu, bỏ lại xe máy và rời đi.
Tổ công tác đã kiên trì giải thích, vận động và yêu cầu chấp hành theo quy định. Sau đó, người này mới đồng ý kiểm tra.
Đáng chú ý, sau khi bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn kịch khung, ông T. đã không ký biên bản mà xách can rượu, bỏ phương tiện và gọi xe ôm rời đi.
CSGT kiểm tra số khung số máy của phương tiện để lập biên bản và niêm phong theo quy định.
