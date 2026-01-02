Hà Nội: CSGT phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức cao trong ngày thứ 2 nghỉ Tết Dương lịch

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Ghi nhận vào chiều 2/1, các đội CSGT đường bộ đã đồng loạt triển khai lực lượng, tổ chức kiểm soát tại nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô.

Người đi xe đạp kiểm tra nồng độ cồn.

Tại tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 đã kiểm tra nồng độ cồn đối với hàng trăm tài xế ô tô, xe máy, xe đạp.

Điển hình, tổ công tác phát hiện ông N.C.T (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy chở bạn theo hướng Nguyễn Đình Chiểu - Đại Cồ Việt đã dừng kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, ông T. vi phạm ở mức 0.298 mg/L khí thở.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Còn ông N.T.T (trú tại Hà Nội) vi phạm ở mức dưới 0.25 mg/L khí thở. Nam tài xế trình bày, buổi trưa có uống chén rượu thuốc trong bữa cơm. "Tôi uống lúc 12h, sau vài tiếng tưởng đã hết nồng độ cồn nên mới lấy xe đi có việc. Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm" - ông T. cho biết.

Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Tại đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, 2 trường hợp tài xế xe máy vi phạm mức trên 0.4 mg/L khí thở; 1 trường hợp người đi xe đạp vi phạm mức 0,25 - 0,4 mg/L khí thở.

Lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường làm nhiệm vụ.

Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, qua công tác kiểm tra, trưa 2/1 (tính đến 15h30) kiểm soát 5.369 phương tiện, xử lý 107 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ được duy trì thường xuyên với tinh thần quyết liệt, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Cụ thể, đơn vị thường xuyên bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn.

Cơ quan chức năng nhận định, trong các dịp lễ, Tết, một số người dân có thói quen sử dụng rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông do đó khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia.