Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1A qua TP Huế

Ngày 31/3, cơ quan chức năng TP Huế đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 20h ngày 30/3 tại Km 882+800 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, anh Nguyễn Đình C. (SN 1966, trú tại thị xã Hương Thủy, TP Huế) điều khiển ô tô BKS 75C-058.xx lưu thông theo hướng từ Đà Nẵng - TP Huế.

Khi đến địa điểm trên, ô tô do anh C. điều khiển va chạm vào xe ô tô BKS 75E-016.xx do anh Hồ Xuân H. (SN 1993, trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) đang dừng phía trước cùng chiều.

Tiếp đó, xe ô tô 75E1-016.xx tiếp tục va chạm vào xe đầu kéo 29C-043.xx do anh Vũ Văn P. (SN 1968, trú tại Gia Lai) điều khiển đang dừng phía trước cùng chiều.

Hậu quả, anh H. bị xây xát được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế, 3 phương tiện hư hỏng.

