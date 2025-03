Thái Bình: Thanh niên gây tai nạn bỏ trốn về nhà dùng bạt che đậy xe nhằm che giấu

Theo đó, vào khoảng 18h30, ngày 23/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình nhận được tin báo, khoảng 18h15 cùng ngày tại đường ĐH20, thuộc địa phận xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy điện và một phương tiện khác chưa xác định được đặc điểm, người điều khiển. Sau đó, đối tượng gây tai nạn đã điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường, người điều khiển xe máy điện chết tại chỗ.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSGT Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối với Công an các xã Lê Lợi, Hồng Thái, Bình Nguyên tập trung điều tra, truy tìm đối tượng.

Sau khi gây tai nạn Vũ Công Minh điều khiển phương tiện về nhà cất giấu, dùng bạt che đậy toàn bộ xe nhằm che giấu hành vi của mình.

Sau gần 03 giờ tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã xác minh, làm rõ đối tượng gây ra vụ tai nạn trên là Vũ Công Minh (SN 2000 nơi thường trú xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI AVANTE, BKS: 30A-762.XX.

Tại cơ quan điều tra, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

