Hai 2 gã thanh niên dụ dỗ đưa người sang Campuchia trái phép

Cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) vừa phối hợp Phòng An ninh Đối ngoại triệt phá đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Cùng với đó, đơn vị tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" theo khoản 2, Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Phòng An ninh Đối ngoại phát hiện Nguyễn Văn Thuận (SN 2000) và Nguyễn Văn Hiến (SN 2002, đều trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) có dấu hiệu tổ chức đưa dẫn người xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động bất hợp pháp. Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ khoảng tháng 2/2024, Thuận và Hiến xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động cho một công ty của người Trung Quốc tiến hành các hoạt động lừa đảo người Việt Nam trên không gian mạng.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Hiến và Nguyễn Văn Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan công an.

Công việc 2 đối tượng được giao là đăng ký các tài khoản mạng xã hội Facebook giả mạo phụ nữ đang du học, lao động, sinh sống nước ngoài có công việc, thu nhập ổn định để trao đổi, nhắn tin với tài khoản mạng xã hội khác, lôi kéo khách hàng là người Việt Nam đăng ký đại lý của trang thương mại điện tử giả mạo.

Để các hoạt động lừa đảo trên được thuận lợi, Thuận và Hiến đã liên hệ, lôi kéo thêm 8 người khác đều là bạn bè ở địa phương tham gia. Toàn bộ quá trình di chuyển của 8 người đều không làm các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Sau khi di chuyển bằng máy bay vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), 8 người này được Thuận liên hệ, sắp xếp một nhóm đối tượng ở các tỉnh phía Nam và cả đối tượng người Campuchia đi xe máy đợi sẵn, sau đó đưa vượt biên sang Campuchia. Mỗi "phi vụ" thành công, Thuận và Hiến được phía Công ty Trung Quốc trả hoa hồng 10% số tiền lừa đảo của khách hàng.

Hiện cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Xem thêm video đang được quan tâm: