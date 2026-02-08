Hai kiểu mẹ chồng trên phim khiến các nàng dâu vô cùng khiếp đảm

Không đơn thuần là nhân vật phim truyền hình, họ dường như đã bước ra đời sống, trở thành biểu tượng cho những mối quan hệ gia đình phức tạp, nơi ranh giới giữa yêu thương và kiểm soát đôi khi mong manh đến khó thở.

Trong số đó, bà Phương trong Sống chung với mẹ chồng, bà Kim của Hoa hồng trên ngực trái được xem là những hình tượng mẹ chồng điển hình khiến nhiều nàng dâu “chỉ nghe tên đã lạnh sống lưng”.

Bà Phương – kiểu mẹ chồng kiểm soát tinh vi khiến khán giả ám ảnh

Phát sóng năm 2017, Sống chung với mẹ chồng nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền hình khi khai thác trực diện mối quan hệ gia đình vốn quen thuộc nhưng đầy nhạy cảm. Trung tâm mọi mâu thuẫn xoay quanh bà Phương – mẹ chồng của Minh Vân, do NSND Lan Hương thể hiện.

Điểm khiến nhân vật này gây ám ảnh không nằm ở những màn xung đột gay gắt, mà ở cách kiểm soát con trai và con dâu một cách tinh vi, âm thầm nhưng dai dẳng. Bà Phương yêu con trai theo cách bao bọc quá mức, luôn xem con là trung tâm và mặc nhiên coi con dâu là người ngoài.

Những câu thoại như: “Nhà tôi vô phúc mới có cô con dâu như cô” hay “Vợ chỉ là người dưng, mẹ thì chỉ có một” từng trở thành câu nói viral, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội suốt thời gian dài. Điều khiến khán giả rùng mình là cảm giác quen thuộc, bởi không ít người thừa nhận từng chứng kiến hoặc trải qua những hoàn cảnh tương tự ngoài đời thực.

Thành công của vai diễn nằm ở lối thể hiện tiết chế, lạnh lùng, giàu chiều sâu tâm lý của NSND Lan Hương. Bà Phương không bị xây dựng như một phản diện thuần túy, mà là hình ảnh một người mẹ tin rằng mình luôn đúng, vô tình khiến tình cảm gia đình rạn nứt.

Bà Kim – mẹ chồng mưu mô, cực đoan đến khó lường

Nếu bà Phương đại diện cho kiểu mẹ chồng bảo thủ, áp đặt, thì bà Kim trong Hoa hồng trên ngực trái (2019) lại khiến khán giả sợ hãi bởi sự mưu mô và khó đoán.

Do NSƯT Thanh Quý đảm nhận, bà Kim hiện lên là người phụ nữ xét nét, cay nghiệt, sẵn sàng sử dụng nhiều thủ đoạn để kiểm soát con trai và gây áp lực lên con dâu San. Từ việc giả vờ mất trí nhớ để thao túng cảm xúc gia đình cho đến hành động lén cho con dâu uống thuốc tránh thai, mỗi chi tiết đều đẩy cao kịch tính và khiến người xem phẫn nộ.

Điểm đặc biệt của nhân vật này là sự thay đổi cảm xúc thất thường. Có lúc bà Kim yếu đuối, đáng thương, nhưng chỉ sau đó lại bộc lộ sự dữ dội, khiến khán giả bị cuốn vào vòng xoáy tâm lý nặng nề. Chính màn “lột xác” đầy thuyết phục của NSƯT Thanh Quý đã biến bà Kim thành một trong những nhân vật mẹ chồng gây tranh cãi bậc nhất màn ảnh Việt.

Khi phim ảnh trở thành tấm gương phản chiếu đời sống

Điểm chung của những hình tượng mẹ chồng kể trên là đều được xây dựng từ chất liệu đời sống. Không có nhân vật nào hoàn toàn xấu xa, cũng không ai hoàn toàn đúng. Họ đại diện cho những góc nhìn khác nhau về tình yêu thương, quyền kiểm soát và ranh giới trong gia đình Việt Nam hiện đại.

Sự thành công của các vai diễn không chỉ nằm ở diễn xuất xuất sắc của các nghệ sĩ gạo cội, mà còn bởi cách biên kịch khai thác những vấn đề quen thuộc nhưng ít khi được nói thẳng. Nhiều khán giả thừa nhận họ nhìn thấy hình bóng gia đình mình trong từng chi tiết phim, từ những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt đến những xung đột lớn liên quan đến quyền quyết định trong hôn nhân.

Sau nhiều năm phát sóng, các nhân vật này vẫn liên tục được nhắc lại mỗi khi chủ đề mẹ chồng – nàng dâu trở thành tâm điểm dư luận. Điều đó cho thấy phim truyền hình không chỉ mang tính giải trí, mà còn góp phần phản ánh những thay đổi trong cấu trúc gia đình và quan niệm hôn nhân của xã hội Việt.

Và có lẽ, điều khiến khán giả nhớ mãi những “mẹ chồng màn ảnh” không chỉ là sự đáng sợ, mà còn là cảm giác quen thuộc đến ám ảnh – khi ranh giới giữa phim và đời đôi lúc gần đến mức khó phân biệt.