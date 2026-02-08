Những câu nói 'đậm mùi' EQ thấp khi nghỉ việc

Nghỉ việc là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp, nhưng chỉ một câu nói thiếu kiểm soát cũng có thể khiến bạn bị đánh giá là EQ thấp. Dưới đây là 5 kiểu phát ngôn phổ biến khi nghỉ việc dễ làm tổn hại hình ảnh cá nhân mà nhiều người không nhận ra.

1. "Tôi nghỉ vì không ưa nổi sếp": Dấu hiệu điển hình của EQ thấp

Dù mâu thuẫn với cấp trên là điều không hiếm gặp, việc công khai chỉ trích sếp khi nghỉ việc gần như luôn để lại ấn tượng xấu.

Phát ngôn này khiến người nghe cảm nhận rõ sự bức xúc cá nhân nhiều hơn là tinh thần cầu thị.

Trong mắt nhà tuyển dụng hoặc đồng nghiệp, đó là dấu hiệu của EQ thấp, bạn để cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí và không đủ khéo léo để giữ hình ảnh chuyên nghiệp.

Các nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học ứng dụng chỉ ra rằng việc công khai phàn nàn về cấp trên thường phản ánh khả năng điều tiết cảm xúc kém.

Thay vì nhìn nhận mâu thuẫn như một trải nghiệm nghề nghiệp cần học hỏi, người có EQ thấp dễ chọn cách đổ lỗi.

Điều này vô tình khiến họ bị đánh giá là khó hợp tác, thiếu kỹ năng giải quyết xung đột.

Trong khi đó, người có trí tuệ cảm xúc cao thường chọn cách diễn đạt trung tính hơn, chẳng hạn như mong muốn tìm môi trường phù hợp với định hướng cá nhân.

Cách nói này không phủ nhận thực tế, nhưng giúp giữ được sự tôn trọng và mối quan hệ cần thiết cho tương lai.

2. "Tôi chịu hết nổi rồi!": Khi cảm xúc lấn át lý trí, EQ thấp bộc lộ rõ nhất

Đây là kiểu phát ngôn mang tính bộc phát mạnh. Nó cho thấy người nói đang bị áp lực chi phối và gần như buông bỏ hoàn toàn khả năng kiểm soát cảm xúc.

Trong môi trường công việc, việc thể hiện sự quá tải là điều bình thường, nhưng cách thể hiện mới là vấn đề.

Khi một người nói "chịu hết nổi", thông điệp gửi đi không chỉ là sự mệt mỏi, mà còn là hình ảnh của EQ thấp: thiếu khả năng điều chỉnh căng thẳng và thiếu sức bền tâm lý.

Nhiều nghiên cứu về hành vi tổ chức cho thấy nhà tuyển dụng đánh giá cao khả năng phục hồi và kiểm soát cảm xúc hơn cả năng lực chuyên môn thuần túy.

Một nhân sự dễ "vỡ trận" khi áp lực gia tăng thường bị xem là rủi ro trong dài hạn.

Người có EQ cao không phủ nhận cảm xúc tiêu cực, nhưng họ biết cách diễn đạt theo hướng xây dựng: xem quyết định nghỉ việc là bước chuyển cần thiết cho sự phát triển, thay vì một hành động trút giận.

3. "Bên công ty mới ngon hơn hẳn": So sánh thiếu tinh tế

So sánh nơi làm việc cũ với công ty mới theo kiểu phô trương dễ tạo cảm giác thiếu tinh tế.

Câu nói này không chỉ làm tổn thương tập thể cũ mà còn khiến người khác đặt câu hỏi về sự trung thành và tính ổn định của bạn. Trong bối cảnh đó, hình ảnh EQ thấp lại tiếp tục lộ diện.

Chỉ số EQ không đơn thuần là khả năng nhận biết cảm xúc của bản thân, mà còn là sự nhạy cảm với cảm xúc của người khác.

Khi bạn liên tục đề cao môi trường mới, vô tình bạn đang phủ nhận những đóng góp chung trước đây.

Điều này có thể khiến đồng nghiệp cảm thấy bị xem nhẹ, còn cấp trên cảm thấy quyết định đầu tư vào bạn không được trân trọng.

Người có EQ cao thường tránh những so sánh trực diện. Họ nói về định hướng cá nhân, về mục tiêu phát triển hoặc cơ hội thử thách mới, thay vì đặt hai môi trường lên bàn cân theo cách gây tổn thương.

4. "Mai sẽ nghỉ luôn": Nghỉ việc bộc phát

Thông báo nghỉ việc đột ngột, đặc biệt là không báo trước hoặc không có kế hoạch bàn giao, thường bị đánh giá là hành vi thiếu trách nhiệm.

Đây cũng là một biểu hiện khác của EQ thấp, hành xử theo cảm xúc tức thời mà không cân nhắc hệ quả lâu dài.

Trong môi trường chuyên nghiệp, mỗi cá nhân đều là một mắt xích của tập thể. Khi bạn rời đi mà không chuẩn bị, người ở lại sẽ phải gánh thêm áp lực.

Điều đó có thể khiến mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp trở nên căng thẳng. Tệ hơn, danh tiếng cá nhân của bạn có thể bị ảnh hưởng trong ngành nghề vốn có sự kết nối chặt chẽ.

Ngược lại, một người trưởng thành về cảm xúc sẽ chủ động thông báo trước theo đúng quy định, hỗ trợ bàn giao công việc và giữ thái độ hợp tác đến ngày cuối cùng.

Chính sự chỉn chu đó mới là dấu hiệu của EQ cao.

5. "Không biết nên nghỉ không nữa…": Sự thiếu quyết đoán khiến bạn bị đánh giá EQ thấp

Thoạt nghe, câu nói này có vẻ vô hại. Tuy nhiên, nếu lặp đi lặp lại trong môi trường làm việc, nó lại cho thấy sự thiếu quyết đoán và thiếu định hướng rõ ràng.

EQ thấp không chỉ thể hiện ở sự bốc đồng, mà còn ở sự mơ hồ trong việc quản lý mục tiêu cá nhân.

Khi một nhân sự liên tục thể hiện sự lưỡng lự, cấp trên sẽ dè dặt trong việc giao nhiệm vụ quan trọng.

Đồng nghiệp cũng khó đặt niềm tin dài hạn, bởi họ không chắc bạn có gắn bó hay không. Về lâu dài, chính sự thiếu dứt khoát ấy làm suy giảm uy tín cá nhân.

Người có EQ cao thường trao đổi riêng với quản lý về định hướng nghề nghiệp, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và khi đã quyết định thì thể hiện sự rõ ràng, nhất quán.

Cách bạn nói phản chiếu chỉ số EQ của bạn

Nghỉ việc không chỉ là chấm dứt một hợp đồng lao động, mà còn là cách bạn khép lại một giai đoạn trưởng thành.

Những phát ngôn mang màu sắc cảm xúc tiêu cực, thiếu kiểm soát hay thiếu tinh tế đều có thể khiến bạn bị gắn nhãn EQ thấp, điều ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cá nhân trong dài hạn.

EQ cao không đồng nghĩa với việc che giấu cảm xúc, mà là biết cách thể hiện cảm xúc một cách phù hợp.

Một lời chia tay lịch thiệp, tôn trọng và có trách nhiệm chính là bước đệm quan trọng cho hành trình tiếp theo.

Trong môi trường nghề nghiệp ngày càng coi trọng trí tuệ cảm xúc, đôi khi điều người ta nhớ về bạn không phải là lý do bạn ra đi, mà là cách bạn nói lời ra đi như thế nào.