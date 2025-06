Hai người đàn ông tử vong bất thường nghi do uống rượu

Sáng 13/6, ông Vi Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có hai người đàn ông tử vong bất thường. Hai nạn nhân đều trú bản Xốp Pu, xã Yên Na là Cụt Văn C. (SN 1973) và Tăng Văn H. (SN 1980).

Ảnh minh họa.

Ông Tùng thông tin thêm, bước đầu cho thấy 2 người này đều uống rượu trước khi tử vong. Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 12/6, sau khi đi đánh bắt cá về nhà, anh Tăng Văn H. có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu kèm theo đau bụng và nói với vợ con là trước đó có uống rượu. Đến khoảng 12h, Tăng Văn H. tử vong tại nhà.

Trong sáng cùng ngày, anh Cụt Văn C. có nhờ một người hàng xóm đi đổi gạo lấy rượu. Sau đó, chính người hàng xóm này phát hiện anh C. trong tình trạng đi đứng không vững, có biểu hiện sùi bọt mép nên gọi người nhà của anh C. đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Công an tỉnh Nghệ An đã niêm phong rượu của 2 người uống và tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân.