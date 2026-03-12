Hai thiết kế dạ hội và áo dài được đấu giá thành công tại Gala 'Hành trình tỏa sáng'
GĐXH - Trong đêm Gala "Hành trình tỏa sáng", phần đấu giá trang phục "First Face" trở thành điểm nhấn giao lưu nghệ thuật của chương trình.
Tối 11/3, tại Gia Lai, đêm Gala "Hành trình tỏa sáng" trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 đã để lại nhiều dấu ấn đẹp.
Trong đêm Gala "Hành trình tỏa sáng", phần đấu giá trang phục "First Face" trở thành điểm nhấn giao lưu nghệ thuật của chương trình. Sau nhiều lượt đấu giá, thí sinh Nguyễn Hoàng Vân đã giành quyền sở hữu hai thiết kế ấn tượng gồm bộ dạ hội của Nhà thiết kế Tommy Nguyễn và bộ áo dài mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên của Nhà thiết kế Tony Phạm.
Trước đó, các thí sinh đã thực hiện nghi thức dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên – một hoạt động giàu ý nghĩa, thể hiện lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Tiếp nối chuỗi hoạt động là chương trình trình diễn thời trang tại cầu đi bộ Công viên Diên Hồng – một trong những điểm sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân Pleiku. Những tà áo dài thướt tha sải bước giữa không gian xanh mát của phố núi đã tạo nên bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc, vừa tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của trang phục dân tộc, vừa góp phần quảng bá hình ảnh Pleiku – Gia Lai thân thiện, giàu bản sắc đến với du khách và bạn bè gần xa.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động nghệ thuật, hành trình của cuộc thi còn được tô đậm bởi tinh thần nhân ái. Sáng 11/3, Ban Tổ chức và các thí sinh tham gia chương trình thiện nguyện "Trao yêu thương – Lan tỏa nhân ái" tại phường Pleiku, trao những phần quà thiết thực đến các hoàn cảnh khó khăn. Những nụ cười ấm áp, những cái nắm tay sẻ chia đã khiến chuyến đi trở thành hành trình của lòng nhân ái, nơi vẻ đẹp của trái tim được lan tỏa chân thành.
Theo BTC, người đấu giá thành công là thí sinh Nguyễn Hoàng Vân sẽ xuất hiện với hai thiết kế "First Face" dạ hội và áo dài trong Đêm Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra tối 14/3 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.
Chia sẻ vế lý do đấu giá hai thiết kế này, thí sinh Nguyễn Hoàng Vân cho biết: "Tôi thích ý tưởng Nữ thần Mặt Trời trong thiết kế dạ hội của NTK Tommy Nguyễn, được thể hiện qua bảng màu vàng kim rực rỡ và cấu trúc trang phục tỏa sáng như những tia nắng. Phần headpiece tạo hình vầng hào quang với các tia kim loại vươn ra, trở thành điểm nhấn thị giác mang tính biểu tượng. Thân váy sử dụng chất liệu lưới nude kết hợp đính kết pha lê, đá và sequin thủ công dày đặc, tạo hiệu ứng ánh sáng lấp lánh khi di chuyển. Kỹ thuật draping ôm sát cùng các đường cắt táo bạo giúp tôn dáng, trong khi chuỗi tua kim loại hai bên tay tạo chuyển động mềm mại, gợi vẻ quyền uy và huyền bí của thần thoại".
Hai thiết kế "First Face" đã được thí sinh Nguyễn Hoàng Vân sẽ xuất hiện cùng với đấu giá thành công.
Trong khi đó, thiết kế của NTK Tommy Nguyễn lấy cảm hứng từ bức họa phong cảnh Eo Gió – Kỳ Co, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên Bình Định qua ngôn ngữ thời trang sân khấu đầy ấn tượng. Toàn bộ phần tà áo và cape được vẽ tay thủ công trên nền lụa satin cao cấp, tạo nên bức tranh phong cảnh biển – núi sống động với gam vàng, xanh và trắng. Phom áo dài cách tân kết hợp áo choàng dài, đính kết đá và họa tiết thủ công ở thân trên, mang lại hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn. Phần mũ tròn và cầu vai lông vũ gợi hình ảnh mặt trời miền biển, đánh dấu biểu tượng cho sự kết nối văn hóa sau sáp nhập Bình Định vào Gia Lai và tinh thần Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026.
Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện, đánh dấu mùa giải thứ 8 của sân chơi. Ở mùa giải trước, Hoa hậu Hoàng Thu Thủy đã đăng quang thuyết phục tại Hưng Yên.
Năm nay, cuộc thi diễn ra từ ngày 9 - 14/3/2026 tại Pleiku, Gia Lai. Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 không chỉ là sân chơi tôn vinh sắc đẹp và trí tuệ của nữ doanh nhân, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Gia Lai – vùng đất đại ngàn đang vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ du lịch Việt Nam, nhất là gắn với việc Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề "Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh", hướng tới quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc và thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội.
