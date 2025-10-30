Hầm đi bộ Hà Nội từng được kỳ vọng là 'lá chắn' an toàn giờ ra sao?
GĐXH - Thành phố Hà Nội từng đầu tư xây dựng hàng chục hầm bộ hành với kỳ vọng trở thành “lá chắn” an toàn cho người đi bộ, giảm thiểu tai nạn giao thông đô thị. Tuy nhiên, sau nhiều năm, hệ thống 23 hầm bộ hành này lại ít được người dân sử dụng đúng mục đích.
Sang đường thì ít, tập thể dục thì nhiều
Giai đoạn 2007 - 2008, Hà Nội đưa vào khai thác 23 hầm bộ hành với tổng vốn đầu tư ước hàng trăm tỷ đồng. Mạng lưới phân bố dày trên Vành đai 3 (17 hầm), thêm 4 hầm tại khu vực QL32 – đường 70, và 2 hầm nội đô ở Ngã Tư Sở và Giải Phóng – Đại Cồ Việt.
Khi xây dựng, hầm bộ hành được xác định là giải pháp tách người đi bộ khỏi dòng xe cơ giới, góp phần giảm nguy cơ tai nạn và hình thành nếp sang đường văn minh. Phần lớn công trình được trang bị biển chỉ dẫn tại các lối lên xuống, chiếu sáng liên tục, tạo cảm giác an toàn, dễ nhận biết — nền tảng quan trọng cho một không gian giao thông lành mạnh, thân thiện với sức khỏe cộng đồng.
Thế nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Ghi nhận của phóng viên tại hầm Ngã Tư Sở cho thấy bên trong hầm rất vắng vẻ. Phần lớn người qua lại là học sinh, người đi chợ, số còn lại hầu hết là nhóm dân văn phòng sử dụng thỉnh thoảng. Đáng chú ý, nhóm trung niên và cao tuổi lại coi hầm bộ hành là “phòng gym miễn phí”.
Không gian dưới hầm Ngã Tư Sở chẳng khác nào một “sân vận động thu nhỏ” của cư dân quanh khu vực. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, trung bình khoảng 10 phút, các nhóm người tập thể dục lại hoàn thành xong một vòng đi bộ. Đặc biệt, làn đường dành cho xe đạp trở nên tấp nập khi nhiều người đạp xe với tốc độ cao, thậm chí bấm còi để yêu cầu người đi bộ phía trước tránh đường.
Sinh sống tại khu vực gần Ngã Tư Sở, Bà Lan (54 tuổi) chia sẻ: “Chiều nào khoảng 16h30 đến 18h tôi cũng xuống hầm đi bộ khoảng một tiếng rưỡi. Dưới này mát mẻ, không lo nắng mưa, đường lại bằng phẳng, không sợ xe cộ tạt đầu”.
Bà chia sẻ thêm: “Người dùng hầm để sang đường thì ít lắm, thường chỉ có dân văn phòng tranh thủ đi vào giờ làm hoặc lúc tan ca. Hầm thì rộng rãi nhưng hiếm ai sử dụng đúng mục đích, thành ra bà con quanh đây tranh thủ biến thành chỗ tập thể dục, đi bộ mỗi ngày cho tiện rèn luyện sức khỏe”.
Còn anh Huy (31 tuổi) thường đi tập đạp xe cardio buổi chiều cho biết: “Mỗi chiều từ 16h30 đến khoảng 18h, tôi đều đạp xe 40–60 phút dưới hầm. Ở đây sạch sẽ, ít khói xe, trời có mưa nhỏ vẫn chạy được”. Cả hai đều nói rằng từ khoảng 16h30 trở đi, hầm bắt đầu đông người cao tuổi, trung niên đi bộ, đạp xe. Nếu gặp người đi sang đường trong hầm, họ đều chủ động giảm tốc, nhường lối. Anh Huy cười nói: “Tôi bấm chuông, nhường đường, nhìn nhau rồi đi. Nếu đông quá thì tôi chuyển sang tập muộn hơn hoặc đi vòng ngoài”.
Hàng loạt bất cập chưa được tháo gỡ
Sự thờ ơ của người dân đối với hầm bộ hành xuất phát từ chính những bất cập về thiết kế và bảo trì. Phóng viên ghi nhận phần lớn hầm bộ hành ở Hà Nội có thiết kế phức tạp, lối đi vòng xa, nhiều bậc thang hoặc dốc cao. Không gian bên trong có khi tối tăm, ẩm thấp và hôi mốc.
Thanh Thảo (20 tuổi, sinh viên) cho biết cô thường xuyên đi hầm để sang trường vì “sợ băng qua đường lớn lắm, nên xuống hầm cho yên tâm”. Nhưng cô cũng ngại vì hầm có quá nhiều bậc thang, không khí lại ẩm mốc: “Có hôm dưới hầm mùi rất khó chịu. Biển chỉ dẫn thì nhỏ, đứng xa không nhìn rõ nên em dễ bị lạc đường”. Dù vậy, cô thừa nhận chỉ khi quá vội mới liều vượt đường thẳng: “Cũng có lần trễ giờ học quá em phải liều chạy ngang đường, nhưng rất ít, vì thật ra em sợ xe cộ lắm”.
Hệ thống biển báo trong hầm lẽ ra phải giúp người đi bộ định hướng lối ra, nhưng thực tế lại bố trí rời rạc và khó hiểu. Nhiều người lần đầu xuống hầm thường lúng túng không biết cửa nào lên phố nào. Anh Trần Đức (27 tuổi, nhân viên văn phòng) phản ánh: “Biển chỉ dẫn dưới hầm hiện rất khó định hướng. Muốn tìm đúng lối lên cho ra đường nào cũng lúng túng. Lần đầu tôi xuống hầm đã bị lạc, phải hỏi người đi đường mới biết. Theo tôi, cần bố trí lại bảng chỉ dẫn cho rõ ràng, trực quan hơn”.
Hơn 10 năm đi vào sử dụng, nhiều công trình hầm đi bộ tại Thủ đô đã lộ rõ dấu hiệu xuống cấp với hạ tầng xập xệ. Tại hầm Khuất Duy Tiến và Ngã Tư Sở, gạch lát nền bị bong tróc, sứt vỡ; lan can han gỉ, lung lay thậm chí có đoạn đứt gãy. Nền hầm lở loét tạo thành những chỗ vấp ngã nguy hiểm, nhiều đoạn cầu thang cũng trơn trượt. Một số cửa hầm còn mất cả biển hiệu tên đường, khiến người sử dụng càng khó định hướng.
Đặc biệt, có hầm còn bị người dân đi xe máy xuống chạy tắt, hoặc biến thành nơi đổ rác, vật liệu xây dựng.
Thực tế, nhiều hầm bộ hành tích hợp cả hệ thống thoát nước mưa của đường. Tại hầm Ngã Tư Sở, nhiều đoạn ống dẫn nước không được che chắn kín, bị hỏng khiến nước mưa rò rỉ lênh láng ra lối đi. Những vũng nước tù đọng vừa bốc mùi ẩm mốc, vừa gây trơn trượt rất nguy hiểm.
Anh Ngọc Minh (32 tuổi) cho biết hệ thống chống thấm của hầm đã xuống cấp rõ rệt, ngày mưa ẩm nước rò rỉ càng nhiều: "Nước từ ống nhỏ giọt đọng thành vũng lớn trên nền gạch vỡ. Đi lại trơn trượt lắm, mùi ẩm mốc cũng rất khó chịu", anh miêu tả.
Dù các đợt kiểm tra và nghiệm thu được tiến hành đều đặn, sự xuống cấp vẫn diễn ra liên tục, kéo dài, khiến người dân cũng e ngại, quay lưng với việc sử dụng hầm đi bộ. Theo anh Bình (45 tuổi), nhân viên vệ sinh tại một hầm bộ hành, mỗi hầm đều có ít nhất hai ca dọn dẹp thường xuyên (sáng 6–10h, chiều 14–18h).
“Chúng tôi quét, lau, xịt khử mùi hằng ngày. Chống trơn thì dặm sơn theo tháng, có nơi phải thay gạch mới”, anh Bình cho biết.
Anh Bình cũng thừa nhận: “Nhưng hỏng hóc thì hay lặp lại. Bóng đèn cứ lắt nhắt hư. Nước mưa ngấm xuống thì đường ống lại rò rỉ. Sự cố nhẹ, chúng tôi xử lý ngay trong ca trực. Nhưng những vụ rò rỉ nước phải chờ đội kỹ thuật vài ngày mới xong".
Thực tế, những trục trặc kể trên khiến việc vệ sinh, bảo trì hầm tốn rất nhiều công sức mà hiệu quả không kéo dài, người dân càng thêm e ngại và dần "bỏ quên" hầm bộ hành.
Hiện các hầm bộ hành phần lớn đã bị người dân "bỏ quên", mục tiêu xây dựng nếp sang đường văn minh, an toàn vì thế vẫn chưa đạt được. Để kéo người đi bộ trở lại với hầm, thành phố cần nhanh chóng tháo gỡ những điểm nghẽn: đảm bảo hệ thống chiếu sáng đầy đủ, đồng đều; bố trí biển chỉ dẫn rõ ràng, trực quan; khắc phục triệt để tình trạng rò rỉ nước gây trơn trượt; đồng thời lắp đặt camera hoặc có nhân viên trực để đảm bảo an ninh.
Chỉ khi hạ tầng được cải tạo hợp lý và kết nối thuận tiện với mặt đường, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân hình thành thói quen đi bộ an toàn, các hầm bộ hành mới có cơ hội "sống" đúng vai trò – bảo vệ người đi bộ, thay vì chỉ là những công trình nằm không lãng phí.
Vì sao 'xiên bẩn' vỉa hè vẫn là món ăn khoái khẩu của giới trẻ?Đời sống - 59 phút trước
GĐXH - Trước cổng Trường Đại học Lao động - Xã hội (đường Trần Duy Hưng, Hà Nội), cứ đến giờ tan tầm, các hàng xiên que chen chúc bên vỉa hè, mùi mỡ chiên rán lẫn cùng mùi khói bụi. Những xiên que bắt mắt nhưng lại được chế biến trong điều kiện mất vệ sinh. Tình trạng này không mới song 'xiên bẩn' vẫn thu hút đông đảo người trẻ lựa chọn làm món ăn khoái khẩu.
Lan tỏa yêu thương qua những suất cơm chay tại Bệnh viện Ung Bướu Hà NộiĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Giữa những lời kêu gọi từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn không phân biệt thật giả trên mạng xã hội vẫn được công chúng quan tâm thì vẫn có những con người thầm lặng làm mọi thứ không mong được báo đáp điều gì.
3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Thân: Trời ban phú quý, công danh rực rỡĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Những người tuổi Thân sinh vào 3 tháng Âm lịch sau được xem là có số phú quý, cuộc sống viên mãn, sự nghiệp và tài vận đều hanh thông.
Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về mức lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Workshop - lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Không còn là trào lưu nhất thời, workshop đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ mỗi dịp cuối tuần. Khi đó, họ không chỉ được tự do sáng tạo và thư giãn, mà còn tìm thấy sự kết nối với bạn bè, với chính mình và với những giá trị giản dị giữa nhịp sống hiện đại.
Hà Nội làm rõ phản ánh công chức phường có lời lẽ thiếu chuẩn mực với công dânĐời sống - 7 giờ trước
Theo phản ánh, do bất đồng trong việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong buổi làm việc, bà Y - là công chức của phường Yên Hòa đã to tiếng, có lời lẽ không chuẩn mực với công dân.
Sạt lở đất vùi lấp 5 người ở Đà Nẵng, 3 nạn nhân bị thương nặngĐời sống - 8 giờ trước
Lực lượng công an phối hợp với người dân địa phương khiêng 5 nạn nhân trong vụ sạt lở đất đi cấp cứu.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quýĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dờiĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Người dân trong diện phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được lựa chọn nơi ở mới từ 1 khu nhà tái định cư và 2 khu đất, nằm trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Đông Anh…
Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Theo Kế hoạch 34/ZKH-TLD năm 2025, đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất... sẽ được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026 bao gồm tiền mặt và hiện vật.
Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025Đời sống
GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về mức lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.