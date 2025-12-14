Camera ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng- vụ sạt lở trên Quốc lộ 6: 5 người thương vong, tìm thấy 2 thi thể không còn nguyên vẹn
GĐXH - Tối 14/12, Công an xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ) xác định vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng tại đèo Thung Nhuối đã khiến 5 người thương vong. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân nhưng chưa thể xác định danh tính do bị biến dạng.
Liên quan đến vụ sạt lở đất đá vùi lấp người và phương tiện xảy ra vào chiều 14/12 trên quốc lộ 6, đến khoảng 19 giờ ngày 14/12, thông tin từ Công an xã Mai Châu xác nhận vụ tai nạn thảm khốc này đã khiến tổng cộng 5 người thương vong. Trong đó, có 3 người tử vong và 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.
Được biết, sau nhiều giờ nỗ lực đào bới trong điều kiện trời tối và địa hình hiểm trở, các đơn vị cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể nằm sâu trong đống đất đá. Do thi thể bị biến dạng nên chưa xác định được danh tính 2 người xấu số.
Trước đó, vào khoảng 14 giờ 37 phút ngày 14/12, một vụ sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng đã bất ngờ xảy ra tại Km124+300 quốc lộ 6, đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.
Camera hành trình của người dân đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi vách núi đổ sập xuống, vùi lấp trong tích tắc nhóm người và phương tiện đang di chuyển trên đường.
Hậu quả, đất đá đã vùi lấp ít nhất một chiếc xe máy và chắn ngang hoàn toàn mặt đường quốc lộ 6, khiến các phương tiện không thể qua lại.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.
Lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng tổ chức phong tỏa tuyến quốc lộ 6, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm phương tiện và nạn nhân, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
