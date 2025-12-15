Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở trên Quốc lộ 6
GĐXH - Công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá kinh hoàng tại đèo Thung Nhuối (xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ) đã kết thúc vào rạng sáng 15/12. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng.
Ngày 15/12, thông tin từ Công an xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm của các lực lượng cứu hộ, công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 đã hoàn tất.
Cụ thể, vào lúc 03h20 phút ngày 15/12/2025, tại khu vực xóm Nhuối, xã Mai Châu (Km124+300, đèo Thung Nhuối), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ ba, được xác định là anh Bùi Văn C (sinh năm 1973, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
Ngay sau khi tìm thấy, các lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết và phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.
Như vậy, vụ sạt lở đất đá kinh hoàng xảy ra vào chiều 14/12 đã làm 3 người tử vong và 2 người bị thương.
Mặc dù công tác tìm kiếm đã kết thúc, nhưng hiện nay, tại khu vực xảy ra sạt lở (Km124+300 Quốc lộ 6, đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu), tình hình vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ đất đá sạt lở tiếp diễn do nền đất bị yếu đi sau đợt sạt lở lớn.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện, lực lượng Công an xã Mai Châu, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ cùng Ban Quản lý đường bộ đang tiếp tục duy trì lực lượng và phương tiện tại hiện trường.
Các đơn vị đang khẩn trương phối hợp triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, tổ chức mở đường tránh và thực hiện phân luồng giao thông chặt chẽ.
Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã ra khuyến cáo đề nghị người dân và tài xế điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành sự hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng, tuyệt đối không chen lấn, gây ùn tắc giao thông, đồng thời theo dõi và cập nhật thông tin chính thức để chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển an toàn nhất.
