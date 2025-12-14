Sạt lở kinh hoàng trên Quốc lộ 6 qua địa bàn tỉnh Phú Thọ, khiến nhiều người bị vùi lấp

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h38 chiều 14/12, từ hình ảnh trích xuất từ camera hành trình của một ô tô ghi lại, vào thời điểm trên, các phương tiện đang lưu thông bình thường qua đoạn Km123 Quốc lộ 6 thì bất ngờ vách núi (taluy dương) sạt lở mạnh.

Chỉ trong tích tắc, một khối lượng lớn đất đá đổ ập xuống mặt đường. Đáng chú ý, ngay trước khi sạt lở, có hai người đang đứng ở ven đường, và phía trước xe ô tô có gắn camera cũng có hai xe máy đang di chuyển. Hậu quả, đất đá đã vùi lấp ít nhất một chiếc xe máy và chắn ngang hoàn toàn mặt đường Quốc lộ 6, khiến các phương tiện không thể qua lại.

Khoảnh khắc vụ sạt lở được camera hành trình của xe ô tô ghi lại.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, vị trí sạt lở chính xác được xác định tại Km124+300 Quốc lộ 6 (thuộc xóm Thung Khe, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ).

Báo cáo nhanh lúc 14h30 cùng ngày xác nhận có 3 người bị vùi lấp trong vụ tai nạn thiên tai này. Danh tính các nạn nhân bước đầu được xác định gồm: 2 công nhân thuộc Công ty Quản lý đường bộ 2 (đang thực hiện nhiệm vụ sơn kẻ đường tại khu vực này) va 1 người dân đi xe máy qua đường (hiện chưa xác định được danh tính).

Hiện trường đất đá sạt lở trên QL6 qua địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Trước tình huống khẩn cấp, tỉnh Phú Thọ đã huy động tổng lực các lực lượng gồm 30 dân quân, 30 công an xã cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) cùng nhiều phương tiện máy móc khẩn trương tiếp cận hiện trường, đào bới đất đá để tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện tại, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do khối lượng đất đá sạt lở lớn và nguy cơ sạt lở tiếp diễn vẫn còn tiềm ẩn.

